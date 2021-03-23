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    • Spor
    • 23.03.2021 Gazete
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    TFF Başkanı , öncesi ve oyunculara moral verdi

    Milli Takım'a öncesinde moral… TFF Başkanı , Riva'da kampa giren öğle yemeğinde ziyaret etti. Özdemir, A Millî Takım Teknik Direktörü ve oyunculara oynayacağımız 3 maç için başarılar diledi.

    Ay-Yıldızlılar kenetlendi

    Milli Takım'a öncesinde moral… TFF Başkanı , Riva'da kampa giren öğle yemeğinde ziyaret etti. Özdemir, A Millî Takım Teknik Direktörü ve oyunculara oynayacağımız 3 maç için başarılar diledi.

    'ın F.Bahçe'ye transferi sonrası küs oldukları iddia edilen ve , milli takımda buluştu. İkilinin yemek masasında yan yana oturması dikkatlerden kaçmadı. 'daki yıldızlarımız , ve TFF'nin özel uçağıyla Riva'daki kampa dahil oldu.

    HOLLANDA MAÇINA İNGİLİZ HAKEM


    Milli     Futbol Takımı'nın 'nda yarın sahasında Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi 'ndan yönetecek.

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