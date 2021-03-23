Milli Takım'a Dünya Kupası Elemeleri öncesinde moral… TFF Başkanı Nihat Özdemir, Riva'da kampa giren A Milli Takımı öğle yemeğinde ziyaret etti. Özdemir, A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculara oynayacağımız 3 maç için başarılar diledi.

İrfan Can'ın F.Bahçe'ye transferi sonrası küs oldukları iddia edilen Taylan Antalyalı ve İrfan Can Kahveci, milli takımda buluştu. İkilinin yemek masasında yan yana oturması dikkatlerden kaçmadı. Fransa'daki yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Umut Meraş TFF'nin özel uçağıyla Riva'daki kampa dahil oldu.

HOLLANDA MAÇINA İNGİLİZ HAKEM



Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın sahasında Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.