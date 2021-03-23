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    • 23.03.2021 09:42
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    SON DAKİKA: Galatasaray'dan yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı geliyor

    Son dakika spor haberi! Spor Toto 'de şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeler yaşanıyor. Belhanda ile yollar ayrıldıktan sonra düğmeye basan sarı kırmızılı yönetime dünya yıldızı önerildi.

    Yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı

    Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Rizespor maçını 4-3 kaybeden Galatasaray'da gelecek sezon transferleri için çalışmalar devam ediyor...




    Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.



    TEK TARAFLI FESHETTİ
    Yönetim, Sivasspor maçı ardından yayıncı kuruluşa zemin hakkında eleştiride bulunan Younes Belhanda'nın fişini çekti ve sözleşmesi tek taraflı feshetti.

    Sarı kırmızılı yönetim, Belhanda ile yollar ayrıldıktan sonra o bölgeye takviye yapmak için düğmeye bastı.



        Galatasaray'ın orta saha arayışlarına devam etmesi menajerleri heyecanlandırıyor. Pek çok dünya çapında yıldız, Galatasaray'a öneriliyor.
        10 numara için Draxler şu anda herkesin gözdesi... Ama maliyeti de sıkıntı yaratıyor. Hal böyleyken Medel'i Beşiktaş'a götüren menajer Felicevic, sarı-kırmızılıların önüne Arturo Vidal'ı getirdi.


        Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili oyuncunun bonservisini bedelsiz alabileceğini yıllık ücretinin karşılanması durumunda Galatasaray'da oynayabileceğini iletti.


        Daha önce, "Kariyere para vermeyeceğiz" diyen Fatih Terim'in, 33 yaşına gelen Vidal'a onay verip vermeyeceği ise bilinmiyor. Vidal, Marsilya'nın da gündeminde yer alıyor.
            Haberler Spor SON DAKİKA: Galatasaray'dan yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı geliyor