SON DAKİKA: Galatasaray'dan yılın bombası! Belhanda'nın yerine dünya yıldızı geliyor





ON NUMARA DA OYNUYOR

Leverkusen, Juventus ve Bayern forması giyen Vidal, sezon başında Barcelona'dan bedelsiz olarak İnter'e geçmişti.

İtalyan ekibinde, 23 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 1 gol, 2 asist ile oynadı. Vidal hem merkez orta saha hem de on numara olarak forma giyebiliyor.

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