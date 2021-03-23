Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.03.2021 08:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2021 08:53
    ABONE OL

    Süper Lig'de nefes kesen zirve yarışı! İşte dört büyüklerin kalan maçları

    'de şampiyonluk yarışı haftalar ilerledikçe kızışmaya başladı. Ligde 31 hafta geride kalırken, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin şokunu derbinin berabere bitmesiyle atarken umutlarını yeşertti. spor ise haftayı 3 puanla kapatırken şampiyonluk yarışının içinde kalmayı başardı. İşte 4 büyüklerin kalan maçları...

    Zirve yarışı alev aldı! İşte kalan maçlar

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin berabere bitmesi zirvede heyecanı daha da artırdı. Ligde 4 takım da iddialı. Beşiktaş 11, Galatasaray, Fenerbahçe ve haftanın en kârlısı Trabzon 10'ar maç oynayacak.


    Beşiktaş avantajlı olsa da dört takımın önünde çok zorlu maçların bulunması zirve yarışında dengeleri her an değiştirebilir. Görünen o ki Süper Lig'de son yılların en heyecanlı yarışı yaşanacak. İşte Süper Lig'de 4 büyüklerin kalan maçları:


    BEŞİKTAŞ | 64 PUAN
    32. HAFTA: KASIMPAŞA (D)
    33. HAFTA: ALANYASPOR
    34. HAFTA: BB ERZURUMSPOR (D)
    35. HAFTA: ANKARAGÜCÜ
    36. HAFTA: SİVASSPOR (D)
    37. HAFTA: KAYSERİSPOR
    38. HAFTA: ÇAYKUR RİZESPOR (D)
    39. HAFTA: HATAYSPOR
    40. HAFTA: GALATASARAY (D)
    41. HAFTA: KARAGÜMRÜK
    42. HAFTA: GÖZTEPE (D)



        GALATASARAY | 61 PUAN
        32. HAFTA: HATAYSPOR (D)
        33. HAFTA: BAY
        34. HAFTA: KARAGÜMRÜK
        35. HAFTA: GÖZTEPE (D)
        36. HAFTA: TRABZONSPOR
        37. HAFTA: ANTALYASPOR (D)
        38. HAFTA: KONYASPOR
        39. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ (D)
        40. HAFTA: BEŞİKTAŞ
        41. HAFTA: DENİZLİSPOR (D)
        42. HAFTA: YENİ MALATYASPOR



        FENERBAHÇE | 59 PUAN
        32. HAFTA: DENİZLİSPOR
        33. HAFTA: YENİ MALATYASPOR (D)
        34. HAFTA: GAZİANTEP FK
        35. HAFTA: BAŞAKŞEHİR (D)
        36. HAFTA: BAY
        37. HAFTA: KASIMPAŞA
        38. HAFTA: ALANYASPOR (D)
        39. HAFTA: BB ERZURUMSPOR
        40. HAFTA: ANKARAGÜCÜ (D)
        41. HAFTA: SİVASSPOR
        42. HAFTA: KAYSERİSPOR (D)



        TRABZONSPOR | 55 PUAN
        32. HAFTA: SİVASSPOR (D)
        33. HAFTA: KAYSERİSPOR
        34. HAFTA: ÇAYKUR RİZESPOR (D)
        35. HAFTA: HATAYSPOR
        36. HAFTA: GALATASARAY (D)
        37. HAFTA: KARAGÜMRÜK
        38. HAFTA: GÖZTEPE (D)
        39. HAFTA: BAY
        40. HAFTA: ANTALYASPOR
        41. HAFTA: KONYASPOR (D)
        42. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Süper Lig'de nefes kesen zirve yarışı! İşte dört büyüklerin kalan maçları