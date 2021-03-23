Süper Lig'de nefes kesen zirve yarışı! İşte dört büyüklerin kalan maçları

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin berabere bitmesi zirvede heyecanı daha da artırdı. Ligde 4 takım da iddialı. Beşiktaş 11, Galatasaray, Fenerbahçe ve haftanın en kârlısı Trabzon 10'ar maç oynayacak.
Beşiktaş avantajlı olsa da dört takımın önünde çok zorlu maçların bulunması zirve yarışında dengeleri her an değiştirebilir. Görünen o ki Süper Lig'de son yılların en heyecanlı yarışı yaşanacak. İşte Süper Lig'de 4 büyüklerin kalan maçları:
BEŞİKTAŞ | 64 PUAN
32. HAFTA: KASIMPAŞA (D)
33. HAFTA: ALANYASPOR
34. HAFTA: BB ERZURUMSPOR (D)
35. HAFTA: ANKARAGÜCÜ
36. HAFTA: SİVASSPOR (D)
37. HAFTA: KAYSERİSPOR
38. HAFTA: ÇAYKUR RİZESPOR (D)
39. HAFTA: HATAYSPOR
40. HAFTA: GALATASARAY (D)
41. HAFTA: KARAGÜMRÜK
42. HAFTA: GÖZTEPE (D)