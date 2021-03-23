



"ELHAMDÜLİLLAH, BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"

Rachid Ghezzal yaklaşık 2,5 yıl sonra milli takıma dönmesi hakkında konuşan Ghezzal "Uzun süre sonra yeniden Cezayir Milli Takımı'na döndüğüm için gerçekten mutluyum. Elhamdülillah, Beşiktaş'ta mutluyum, işler gayet yolunda gidiyor ve bu da bana yeniden milli takıma dönme fırsatı verdi. Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırdığım için üzülmüştüm. O zaman milli takımda olmayı hak etmemiş olabilirim. Şimdi sürekli çalışarak milli takımda olmak için mücadele edeceğim." dedi.