Aboubakar derbi sonrası arkadaşlarından özür diledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

GALATASARAYLIYIM NEDEN OLMASIN!

Milan'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'la ilgili transfer iddiaları yanıtladı. Yıldız futbolcu, "Aslan dövmesini yaptırmamın sebebi Galatasaraylı olmam. İleride transferim olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah olur, neden olmasın?" dedi.