Aboubakar derbi sonrası arkadaşlarından özür diledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Beşiktaş'ın süper golcüsü Vincent Aboubakar'ın Voodafone Park'ta 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe derbisinden sonra soyunma odasında arkadaşlarından özür dilediği ortaya çıktı. Kamerunlu yıldızın arkadaşlarına, "Derbide çok önemli gol fırsatlarını kaçırdım. Belki daha farklı kazanacağımız maçta puan kaybettik. Tüm takımdan özür diliyorum. Daha çok çalışarak bunu telafi edeceğim. Bu kayıbı telafi edeceğiz" dediği öğrenildi.
MELER'İ ELEŞTİRDİ AMA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ
Sergen Yalçın, derbi sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yüklendi. Ancak Sergen hoca görevdeyken Beşiktaş onun yönettiği 5 maçta sadece 1 kez kaybetti. Kartal, Meler ile ligde 2 kez kazandı.
RACHİD GHEZZAL'A ÖZEL TEBRİK
Fenerbahçe karşısında Süper Lig'deki 13. asistini yapan Cezayirli yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ı Sergen Yalçın özel olarak tebrik etti.