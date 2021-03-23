Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    Aboubakar derbi sonrası arkadaşlarından özür diledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Beşiktaş'ın süper golcüsü 'ın Voodafone Park'ta 1-1 sonuçlanan derbisinden sonra soyunma odasında arkadaşlarından özür dilediği ortaya çıktı. Kamerunlu yıldızın arkadaşlarına, "Derbide çok önemli gol fırsatlarını kaçırdım. Belki daha farklı kazanacağımız maçta puan kaybettik. Tüm takımdan özür diliyorum. Daha çok çalışarak bunu telafi edeceğim. Bu kayıbı telafi edeceğiz" dediği öğrenildi.

    O golleri kaçırmamalıydım

    Beşiktaş'ın süper golcüsü Vincent Aboubakar'ın Voodafone Park'ta 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe derbisinden sonra soyunma odasında arkadaşlarından özür dilediği ortaya çıktı. Kamerunlu yıldızın arkadaşlarına, "Derbide çok önemli gol fırsatlarını kaçırdım. Belki daha farklı kazanacağımız maçta puan kaybettik. Tüm takımdan özür diliyorum. Daha çok çalışarak bunu telafi edeceğim. Bu kayıbı telafi edeceğiz" dediği öğrenildi.

    MELER'İ ELEŞTİRDİ AMA SADECE 1 KEZ KAYBETTİ
    Sergen     Yalçın, derbi sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yüklendi. Ancak Sergen hoca görevdeyken Beşiktaş onun yönettiği 5 maçta sadece 1 kez kaybetti. Kartal, Meler ile ligde 2 kez kazandı.

    RACHİD GHEZZAL'A ÖZEL TEBRİK
    Fenerbahçe     karşısında Süper Lig'deki 13. asistini yapan Cezayirli yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'ı Sergen Yalçın özel olarak tebrik etti.

        JOKER NECİP UYSAL İDMANDA VOLE ÇALIŞTI!
        Siyah-Beyazlılar,         milli takıma giden oyuncularından yoksun olarak Kasımpaşa hazırlıklarına başladı. Kartal'ın joker oyuncusu Necip Uysal, antrenmanda estetik hareketler denedi. Uysal, vole çalışması yaptı. Bu arada Siyah-Beyazlılar'da Valentin Rosier antrenmanda çektiği fotoğraflarla dikkat çekti.

        DUBAİ''DE TATİL KEYİF
        Falcao da tatil için Dubai'ye gitti. Kolombiyalı forvet eşiyle fotoğraflarını paylaştı.

        GALATASARAYLIYIM NEDEN OLMASIN!
        Milan'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'la ilgili transfer iddiaları yanıtladı. Yıldız futbolcu, "Aslan dövmesini yaptırmamın sebebi Galatasaraylı olmam. İleride transferim olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah olur, neden olmasın?" dedi.

            ANKARAGÜCÜ'NDE MUTASYON ŞOKU
            Yapılan             açıklamaya göre Ankaragücü'nde korona virüs testi sonucu bir personelin salgın hastalığa yakalandı ve varyant analizinde İngiltere mutantına rastlandı. Açıklamada, "Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz dezenfekte edilmiş" denildi.

            BELÇİKA-GALLER MAÇI CÜNEYT ÇAKIR'IN
            Cüneyt             Çakır, Belçika ile Galler takımları arasında yarın oynanacak Dünya Kupası Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

            LAZİO'DAN FLAŞ KARAR: MURİÇ SATIŞ LİSTESİNDE
            İtalyan basını, Lazio'nun Vedat Muriç'i satış listesine koyma kararı aldığını yazdı. Habere göre İtalyan kulübü 20 milyon Euro'ya aldığı Kosovalı forveti gözden çıkardı.

                KOÇ'LA 12 DERBİDE SADECE 1 GALİBİYET
                Fenerbahçe                 çok uzun yıllardır ezeli rakipleri üzerinde kurduğu derbi üstünlüğünü Ali Koç döneminde kaybetti. Sarı-Lacivertliler son 3 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la 12 kez karşılaşırken sadece 1 galibiyet alabildi. Fener son olarak geçen sezon Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Spor Aboubakar derbi sonrası arkadaşlarından özür diledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)