Trabzonspor'da Abdullah Avcı fırtınası... Avcı, Bordo-Mavili kulübün son 10 yılında görev alan teknik adamlar arasında en iyi puan ortalamasını yakalayan teknik adam oldu. Avcı ayrıca bugüne kadar çalıştırdığı takımlar arasında da en yüksek galibiyet oranına Trabzonspor'da sahip oldu. Abdullah Avcı, 2.2'lik puan ortalaması ile son 10 yılın en iyi puan ortalaması yakalayan hocası oldu.

DAHA YUKARILARA ÇIKACAĞIZ

Trabzon'un Ankaragücü galibiyeti sonrası soyunma odasında futbolcular ve teknik heyet kenetlenerek, dördüncülükten daha üst noktayı alabileceklerine dair söz verdiler. Sonrasında zafer çığlıkları attılar.

YÜZDE 68'LİK GALİBİYET ORANI

Avcı, kariyerindeki en yüksek galibiyet oranına ulaştı. Fırtına'da 22 maçta 49 puanla yüzde 68.2'lik galibiyet rakamına ulaştı.