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    • Spor
    • 21.03.2021 Gazete
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    45 dakikalık fırtına! , ’nü yendi, iki haftalık hasreti bitirdi

    8’de ’ın attığı gole 26’da penaltıdan Geraldo yanıt verdi. 28’de Ekuban ve 30’da ile skor bir anda 3-1’e geldi... 90+4. dakikada 'ın dokunuşu 4-1'lik galibiyeti getirdi. Fırtına böylece ilk iki iddiasını devam ettirdi.

    45 dakikalık Fırtına
    Fırtına 'ne patladı!.. Son iki haftada 5 puan kaybeden , Ankaragücü'nü evinde 4-1 yendi. 8. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ taraftan ceza alanı son çizgisine doğru inen 'in şutunda kaleci Friedrich'den dönen topu , tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0

    TRABZON HEMEN YANIT VERDİ
    26. konuk ekip penaltı kazandı. skoru 1-1'e getirdi. 28. dakikada tekrar öne geçti. Ekuban topu kaleci Friedrich'in solundan filelere gönderdi: 2-1.

    DJANİNY ALDI, GÖTÜRDÜ, ATTI
    30. dakikada Sarlija'dan topu kaparak ceza alanına taşıyan Djaniny, kaleci Friedrich'ten sıyrılarak farkı ikiye çıkardı: 3-1. 33. dakikada Djaniny'in şutunda Friedrich topu güçlükle kornere çeldi.

    UĞURCAN YİNE DEVLEŞTİ
    54'te 'nın vuruşunu kaleci mükemmel çıkardı. 72'de 'nin şutu Uğurcan'ın üzerine gitti. 90+4'te gol perdesini kapattı.



    FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİK
    Trabzonspor Teknik Direktörü dün alınan galibiyeten ötürü mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli hoca, " puan kaybetti, - Fenerbahçe maçı var. Bizim bu fırsatı değerlendirip 3 puanı cebimize koymamız gerekiyordu" dedi.

    AVCI DÖNEMİNDE İLK KEZ 4 GOLLÜ GALİBİYET GELDİ
    Abdullah Avcı yönetiminde gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor dün Ankaragücü önünde coştu. Bordo-Mavililer, Avcı'yla birlikte ilk kez 4 gol birden attı.

    DJANINY CEZALI OLDU
    Gecenin yıldızlarından Djaniny bu sezonki 4. sarı kartını gördü. Yıldız futbolcu böylece cezalı duruma düştü. Djaniny, maçında forma giyemeyecek.

    NWAKAEME 'DALYA' DEDİ
    Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Nwakaeme, Ankaragücü maçıyla birlikte 100. kez Bordo-Mavili formayı giydi. Öte yandan sakatlığı geçen Berat Özdemir dün ağrıları yeniden başlayınca son anda kadrodan çıkarıldı.
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    Haberler Spor 45 dakikalık fırtına! Trabzonspor, Ankaragücü’nü yendi, iki haftalık hasreti bitirdi