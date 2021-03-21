Fırtına Ankaragücü'ne patladı!.. Son iki haftada 5 puan kaybeden Trabzonspor, Ankaragücü'nü evinde 4-1 yendi. 8. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ taraftan ceza alanı son çizgisine doğru inen Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich'den dönen topu Ekuban, tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0
TRABZON HEMEN YANIT VERDİ
26. konuk ekip penaltı kazandı. İbrahim Akdağ skoru 1-1'e getirdi. 28. dakikada Trabzon tekrar öne geçti. Ekuban topu kaleci Friedrich'in solundan filelere gönderdi: 2-1.
DJANİNY ALDI, GÖTÜRDÜ, ATTI
30. dakikada Sarlija'dan topu kaparak ceza alanına taşıyan Djaniny, kaleci Friedrich'ten sıyrılarak farkı ikiye çıkardı: 3-1. 33. dakikada Djaniny'in şutunda Friedrich topu güçlükle kornere çeldi.
UĞURCAN YİNE DEVLEŞTİ
54'te Saba'nın vuruşunu kaleci Uğurcan mükemmel çıkardı. 72'de Badji'nin şutu Uğurcan'ın üzerine gitti. 90+4'te Edgar gol perdesini kapattı.
FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dün alınan galibiyeten ötürü mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli hoca, "Galatasaray puan kaybetti, Beşiktaş- Fenerbahçe maçı var. Bizim bu fırsatı değerlendirip 3 puanı cebimize koymamız gerekiyordu" dedi.
AVCI DÖNEMİNDE İLK KEZ 4 GOLLÜ GALİBİYET GELDİ
Abdullah Avcı yönetiminde gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor dün Ankaragücü önünde coştu. Bordo-Mavililer, Avcı'yla birlikte ilk kez 4 gol birden attı.
DJANINY CEZALI OLDU
Gecenin yıldızlarından Djaniny bu sezonki 4. sarı kartını gördü. Yıldız futbolcu böylece cezalı duruma düştü. Djaniny, Sivas maçında forma giyemeyecek.
NWAKAEME 'DALYA' DEDİ
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Nwakaeme, Ankaragücü maçıyla birlikte 100. kez Bordo-Mavili formayı giydi. Öte yandan sakatlığı geçen Berat Özdemir dün ağrıları yeniden başlayınca son anda kadrodan çıkarıldı.
TRABZON HEMEN YANIT VERDİ
26. konuk ekip penaltı kazandı. İbrahim Akdağ skoru 1-1'e getirdi. 28. dakikada Trabzon tekrar öne geçti. Ekuban topu kaleci Friedrich'in solundan filelere gönderdi: 2-1.
DJANİNY ALDI, GÖTÜRDÜ, ATTI
30. dakikada Sarlija'dan topu kaparak ceza alanına taşıyan Djaniny, kaleci Friedrich'ten sıyrılarak farkı ikiye çıkardı: 3-1. 33. dakikada Djaniny'in şutunda Friedrich topu güçlükle kornere çeldi.
UĞURCAN YİNE DEVLEŞTİ
54'te Saba'nın vuruşunu kaleci Uğurcan mükemmel çıkardı. 72'de Badji'nin şutu Uğurcan'ın üzerine gitti. 90+4'te Edgar gol perdesini kapattı.
FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dün alınan galibiyeten ötürü mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli hoca, "Galatasaray puan kaybetti, Beşiktaş- Fenerbahçe maçı var. Bizim bu fırsatı değerlendirip 3 puanı cebimize koymamız gerekiyordu" dedi.
AVCI DÖNEMİNDE İLK KEZ 4 GOLLÜ GALİBİYET GELDİ
Abdullah Avcı yönetiminde gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor dün Ankaragücü önünde coştu. Bordo-Mavililer, Avcı'yla birlikte ilk kez 4 gol birden attı.
DJANINY CEZALI OLDU
Gecenin yıldızlarından Djaniny bu sezonki 4. sarı kartını gördü. Yıldız futbolcu böylece cezalı duruma düştü. Djaniny, Sivas maçında forma giyemeyecek.
NWAKAEME 'DALYA' DEDİ
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Nwakaeme, Ankaragücü maçıyla birlikte 100. kez Bordo-Mavili formayı giydi. Öte yandan sakatlığı geçen Berat Özdemir dün ağrıları yeniden başlayınca son anda kadrodan çıkarıldı.