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    • 21.03.2021 17:17
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    • 21.03.2021 21:14
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    İstanbul'daki dev derbide kazanan yok! ( 1-1 MAÇ SONUCU / ÖZET)

    'in 31. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golü 48'de Vida'dan gelirken, Fenerbahçe 88. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle beraberliği yakaladı. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine dair merak edilen tüm detaylar...

    İstanbul'daki dev derbide kazanan yok!

    Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi müthiş bir heyecana ortak oldu.

    İki takımında maç başından sonuna kadar karşılıklı ataklarla rakip kaleleri yokladığı maçta, Vida ve Ozan Tufan'ın golleri karşılaşmanın 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmasını sağladı.



    Mücadelenin son dakikalarında Ozan Tufan'ın attığı harika golle 1 puanı kurtaran Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 59'a yükseltti.

    Beşiktaş ise 64 puana ulaşarak haftayı lider kapattı.

    FENERBAHÇE BU SEZON DERBİ KAZANAMADI
    Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda derbi maçlarda hiç galibiyet alamadı.

    Bu sezon daha önce Galatasaray ile oynadığı 2 maçta birer mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, aynı durumu Beşiktaş karşısında da yaşadı.

    Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 4 derbiden sadece 2 puan çıkarırken, evinde iki rakibine de yenildi.

        DEPLASMANDA KAYBETMEME SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI
        Fenerbahçe, ligde deplasmanda yenilmeme serisini 8 maça yükseltti.

        Bu sezon evinde toplamda 6 maç kaybederek kötü bir rekora imza atan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise bunun tam tersi bir performans sergiledi.

        Ligde oynadığı son 8 deplasman maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan Fenerbahçe, son olarak Gaziantep'e mağlup olmuştu.



        OZAN 5. GOLÜNÜ ATTI
        Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, ligde 5. golüne imza attı.

        Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında 2 gol atmayı başaran Ozan, yine rakibini boş geçmedi.

        Müsabakanın 89. dakikasında Beşiktaş ağlarını sarsan milli oyuncu, bu sezon 5. golünü kaydetti.

        SERDAR TAMAMLAYAMADI
        Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Beşiktaş karşısında maçı tamamlayamadı.

        Rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda yerde kalarak sakatlık geçiren sarı-lacivertli oyuncu, 60. dakikada yerini Tisserand'a bıraktı.



        BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNİN ÖZETİ VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ



            MÜCADELENİN İLK YARISINDAN DAKİKALAR

            15. dakikada Valencia'nın savunma arkasına attığı topta kaleci Ersin ile karşı karşıya kan Osayi-Samuel'in vuruşunda Ersin gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

            21. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta, Valencia'nın ters kafa vuruşunda top direğin üstünden kornere çıktı.

            26. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Adem Ljajic'in pasını alan Aboubakar'ın ceza sahası için sol çaprazdan çektiği sert şuttu kaleci Altay kornere tokatladı.

            27. dakikada Adem Ljajic'in pasında ceza alanı içi sol çaprazda topu alan Atiba, iki rakibini şık bir şekilde geçerek çektiği vuruşu Altay iki hamlede kontrol etti.




            32. dakikada sol kanatta İrfan Can'ın açtığı orta kaleye yöneldi. Kaleci Ersin topu kontrol etti.

            37. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Caner'in yerden gönderdiği topta İrfan'ın vuruşu, Beşiktaş savunmasından sekerek Osayi-Samuel'in önünde kaldı. Samuel pasını arkadan bindirme yapan Nazım'a çıkardı. Müsait pozisyonda Nazım'ın şutu üstten auta çıktı.

            43. dakikada Aboubakar'ın şık topuk pasını alan Atiba, sağ kanatta son çizgiye inerek yerden ortasını Larin'e aktarmak istedi. Ancak kaleci Altay topa zamanında müdahale etti. Kale sahası önünde kalan topu Fenerbahçe savunması daha sonra uzaklaştırdı.

            44. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında, Ghezzal'ın ceza sahası dışında çektiği sert şut az farkla direğin yanından auta çıktı.




            İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
            48. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'in sağ çaprazda kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Vida, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.

            53. dakikada Ljajic'in yerden pasında ceza yayı içinde topla buluşan Aboubakar'ın bekletmeden şutunda, kaleci Altay son anda parmakların ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

            62. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Aboubakar, şık bir çalımla Tisserand'ı geçtiği anda kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Aboubakar'ın yerden şutunda Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

            71. dakikada Sosa'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ersin, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

            79. dakikada Caner Erkin'in soldan yerden ortasında arka direkte Atiba, son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

            86. dakikada Atiba'nın pasında ceza alanının hemen önünde topla buluşan Ghezzal'in kötü şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.



                89. dakikada Ozan Tufan ceza alanı önünde yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

                90. daikkada Caner'in soldan ortasında, arka direkte topla buluşan Szalai'in indirdiği topa Gustavo gelişine sert vurdu ama meşin yuvarlak kaleci Ersin'den sekti. Ozan Tufan'ın arka direkte tamamlamak istediği topu Rosier kornere gönderdi.

                90+5. dakikada N'Sakala'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

                Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.



                MAÇTAN NOTLAR

                SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 4 EKSİK
                Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Perotti'nin yanı sıra maç eksiği bulunan Sinan Gümüş, Beşiktaş maçında görev alamadı.

                Sarı-lacivertli ekipte yer alamayan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü derbi bizim için çok önemli. Hedefimiz mücadele edip kazanmak!" diye konuştu.

                Sinan Gümüş ise, "Bugünkü maçımızda maalesef olamayacağım. Takımımıza çok başarılar diliyorum! Haydi Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.




                GÖKHAN GÖNÜL YEDEK SOYUNDU
                Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisinde yedekler arasında yer aldı.
                Ligin 30'uncu haftasına Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, tedavisinin ardından geçtiğimiz günlerde takımla idmanlara çıktı. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile oynanan maçta yedek soyundu.

                İRFAN CAN KAHVECİ İLK KEZ 11'DE
                Fenerbahçe'nin devre arasında Medipol Başakşehir'den renklerine bağladığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma ile ilk kez 11'de görev aldı. Ligde oynanan Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan İrfan Can, derbi maçta 11'de görevlendirildi.

                CANER ERKİN 4 MAÇ SONRA 11'DE
                Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor öncesinde teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan Caner Erkin, 4 maç sonra 11'de yer aldı. Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında görev alamayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında ise sonradan oyuna dahil oldu. Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'un forma vermesi ile yeniden 11'e döndü.

                ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER STATTA
                Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisini takip etmek üzere Vodafone Park'a geldi. Başkan Ali Koç'a yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.



                    BAKAN KASAPOĞLU VE NİHAT ÖZDEMİR KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
                    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi tribünden takip etti. 21 Mart Dünya Down Sendroumu Farkındalık Günü sebebiyle, down sendromlu 60 m uzun atlama Avrupa üçüncüsü Rıdvan Yalçın, 200 m gülle atma Avrupa şampiyonu Furkan Demir ve 100 m uzun atlama dünya üçüncüsü Merve Uzun ile birlikte stada gelen Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı birlikte takip etti.

                    Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de Vodafone Park'ta karşılaşmayı izledi.

                    BÜLENT YAVUZ İLE ERHAN ÖNAL UNUTULMADI
                    Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde vefat eden; Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz ile Galatasaray ve milli takımın eski oyuncusu Erhan Önal unutulmadı. Yavuz ve Önal için mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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                    Haberler Spor İstanbul'daki dev derbide kazanan yok! (Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe MAÇ SONUCU / ÖZET)