Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi müthiş bir heyecana ortak oldu.
İki takımında maç başından sonuna kadar karşılıklı ataklarla rakip kaleleri yokladığı maçta, Vida ve Ozan Tufan'ın golleri karşılaşmanın 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmasını sağladı.
Mücadelenin son dakikalarında Ozan Tufan'ın attığı harika golle 1 puanı kurtaran Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 59'a yükseltti.
Beşiktaş ise 64 puana ulaşarak haftayı lider kapattı.
FENERBAHÇE BU SEZON DERBİ KAZANAMADI
Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda derbi maçlarda hiç galibiyet alamadı.
Bu sezon daha önce Galatasaray ile oynadığı 2 maçta birer mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, aynı durumu Beşiktaş karşısında da yaşadı.
Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 4 derbiden sadece 2 puan çıkarırken, evinde iki rakibine de yenildi.