GÖKHAN GÖNÜL YEDEK SOYUNDU

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisinde yedekler arasında yer aldı.

Ligin 30'uncu haftasına Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, tedavisinin ardından geçtiğimiz günlerde takımla idmanlara çıktı. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile oynanan maçta yedek soyundu.



İRFAN CAN KAHVECİ İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin devre arasında Medipol Başakşehir'den renklerine bağladığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma ile ilk kez 11'de görev aldı. Ligde oynanan Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan İrfan Can, derbi maçta 11'de görevlendirildi.



CANER ERKİN 4 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor öncesinde teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan Caner Erkin, 4 maç sonra 11'de yer aldı. Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında görev alamayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında ise sonradan oyuna dahil oldu. Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'un forma vermesi ile yeniden 11'e döndü.



ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER STATTA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisini takip etmek üzere Vodafone Park'a geldi. Başkan Ali Koç'a yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.