



ABOUBAKAR VE CYLE LARIN, FENERBAHÇELİ 5 GOLCÜYÜ GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cyle Larin ikilisinden toplamda 29 gollük katkı gelirken Fenerbahçe'de 5 forvet toplamda 21 kez ağları sarsabildi.



Sarı lacivertlilerde en büyük hayal kırıklığını sezon başında Aston Villa'dan kiralanan ancak sezon sonunda 6 milyon avro bonservis ücretiyle bonservisi alınacak olan Samatta yaratırken en skorer forvet ligde attığı 6 golle Mame Thiam.



Fenerbahçe'de Thiam'dan sonra en çok gol atan forvet 5 kez ağları havalandıran Valencia olurken Samatta ve Cisse, 4 golle takip etti. Sinan Gümüş ise 2 gol üretebildi.