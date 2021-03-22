2020-21 sezonunda toplam 22 transfere imza atan Fenerbahçe'de golcüler performanslarıyla sınıfta kaldı.
Büyük umutlarla transfer edilen Samatta, Valencia, Cisse gibi golcülerden istediği verimi alamayan sarı lacivertliler, ligde 1 maç eksiği bulunan lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.
Ligde 64 puan ve attığı 63 golle zirvede bulunan Beşiktaş'la; 61 puan, 61 golle ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın gerisinde yer alan sarı lacivertlilerde golcülerin performansı tartışılmaya devam ediyor.
Süper Lig'de attığı 54 golün 20'si farklı oyunculardan gelirken 5 forvetten yalnızca 21 gollük katkı alabilen Fenerbahçe'de gol sıkıntısı göze çarpıyor.
ABOUBAKAR VE CYLE LARIN, FENERBAHÇELİ 5 GOLCÜYÜ GERİDE BIRAKTI
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Cyle Larin ikilisinden toplamda 29 gollük katkı gelirken Fenerbahçe'de 5 forvet toplamda 21 kez ağları sarsabildi.
Sarı lacivertlilerde en büyük hayal kırıklığını sezon başında Aston Villa'dan kiralanan ancak sezon sonunda 6 milyon avro bonservis ücretiyle bonservisi alınacak olan Samatta yaratırken en skorer forvet ligde attığı 6 golle Mame Thiam.
Fenerbahçe'de Thiam'dan sonra en çok gol atan forvet 5 kez ağları havalandıran Valencia olurken Samatta ve Cisse, 4 golle takip etti. Sinan Gümüş ise 2 gol üretebildi.