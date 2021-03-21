Spor Toto Süper Lig'de bugün tüm gözler Vodafone Park'ta olacak...
Lider Beşiktaş ve ezeli rakibi Fenerbahçe sezonun en kritik maçlarından birisinde kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'daki dev derbide Halil Umut Meler düdük çalacak. Kartal maçtan galibiyetle ayrılırsa şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak.
Siyah-Beyazlılar bu durumda maç eksiğine rağmen Galatasaray'la farkı 5 puana, Fenerbahçe'yle de 8 puana çıkaracak. Sarı-Lacivertliler bugün Dolmabahçe'den galibiyet çıkaramazsa, tartışılan teknik direktör Erol Bulut'la çok büyük ihtimalle yollar ayrılacak.
Ancak Kanarya kritik maçı kazanırsa şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılacak. Bulut da yeniden kredi kazanıp görevinde kalacak. Kritik 90 dakika öncesinde Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Fenerbahçe'de ise Mesut Özil sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
Ligde son 6 maçını kazanan lider Beşiktaş derbi öncesi çok formda ve moralli.
28 maçta rakip ağları 62 kez sarsan Beşiktaş ligin hücumda en etkili takımı durumunda.
Geçen hafta evinde G.Birliği'ne yenilen Fener'in kazanmaktan başka şansı yok.
14 deplasman maçından 35 puan çıkaran Fenerbahçe dış sahada ligin en başarılı takımı.
Lider Beşiktaş ve ezeli rakibi Fenerbahçe sezonun en kritik maçlarından birisinde kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'daki dev derbide Halil Umut Meler düdük çalacak. Kartal maçtan galibiyetle ayrılırsa şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak.
Siyah-Beyazlılar bu durumda maç eksiğine rağmen Galatasaray'la farkı 5 puana, Fenerbahçe'yle de 8 puana çıkaracak. Sarı-Lacivertliler bugün Dolmabahçe'den galibiyet çıkaramazsa, tartışılan teknik direktör Erol Bulut'la çok büyük ihtimalle yollar ayrılacak.
Ancak Kanarya kritik maçı kazanırsa şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılacak. Bulut da yeniden kredi kazanıp görevinde kalacak. Kritik 90 dakika öncesinde Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Fenerbahçe'de ise Mesut Özil sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
Ligde son 6 maçını kazanan lider Beşiktaş derbi öncesi çok formda ve moralli.
28 maçta rakip ağları 62 kez sarsan Beşiktaş ligin hücumda en etkili takımı durumunda.
Geçen hafta evinde G.Birliği'ne yenilen Fener'in kazanmaktan başka şansı yok.
14 deplasman maçından 35 puan çıkaran Fenerbahçe dış sahada ligin en başarılı takımı.