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    • Spor
    • 21.03.2021 Gazete
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    Ya düğün ya düğüm! ’de sezonun kader virajında ve bahçe karşı karşıya

    Lider 3 puanı alırsa şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. bahçe’de yenilgi durumunda ’la büyük ihtimalle yollar ayrılacak. ’nın kazanması halinde ise şampiyonluk yarışı bambaşka bir boyut alacak...

    Ya düğün ya düğüm
    Spor Toto 'de bugün tüm gözler 'ta olacak...

    Lider ve ezeli rakibi bahçe sezonun en kritik maçlarından birisinde kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'daki dev derbide düdük çalacak. maçtan galibiyetle ayrılırsa şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak.

    Siyah-Beyazlılar bu durumda maç eksiğine rağmen 'la farkı 5 puana, 'yle de 8 puana çıkaracak. Sarı-Lacivertliler bugün 'den galibiyet çıkaramazsa, tartışılan teknik direktör 'la çok büyük ihtimalle yollar ayrılacak.

    Ancak kritik maçı kazanırsa şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılacak. Bulut da yeniden kredi kazanıp görevinde kalacak. Kritik 90 dakika öncesinde Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Fenerbahçe'de ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. 'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.




    Ligde son 6 maçını kazanan lider Beşiktaş derbi öncesi çok formda ve moralli.

    28 maçta rakip ağları 62 kez sarsan Beşiktaş ligin hücumda en etkili takımı durumunda.



    Geçen hafta evinde G.Birliği'ne yenilen Fener'in kazanmaktan başka şansı yok.

    14 deplasman maçından 35 puan çıkaran Fenerbahçe dış sahada ligin en başarılı takımı.

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    Haberler Spor Ya düğün ya düğüm! Süper lig’de sezonun kader virajında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya