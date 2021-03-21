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    • 21.03.2021 13:29
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    CANLI | Konya - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 31'inci haftasında heyecan sürüyor. Ligin güçlü ekiplerinden Konya sahasında bu sezonun flaş takımı 'u konuk edecek. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Konyaspor - Alanyaspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Konya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Konyaspor - Alanyaspor maçı 21 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Amir, Diomande, Jesse Sekidika, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi
    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Siopis, Berkan, Umut, Salih, Bareiro

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