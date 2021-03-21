Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin stratejisini belirledi… Teknik Direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin kazanmak zorunda olduğunu bildiği için buna göre bir plan belirledi. Başarılı hoca, Dolmabahçe'de oynanacak kritik derbide, takımının son yarım saatteki etkili performansına güveniyor.



SON YARIM SAAT ÇOK KRİTİK

Siyah-Beyazlılar, ligde 60 ile 90. dakikalar arasında toplam 27 gol buldu. Kartal bu alanda lider… Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile bugün oynanacak maçta son yarım saate göre plan yaptı.