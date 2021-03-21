Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi flaş VAR tartışması

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışında kritik derbide Beşiktaş, Vodafone Park'ta 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi öncesi Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar'dan flaş VAR paylaşımı geldi.

Erol Kaynar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, ''VAR'' olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!" ifadelerini kullandı.

METİN SİPAHİOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Metin Sipahioğlu: "Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi. Hakemlerden, VAR'dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!!"

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik derbide VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak.