Denizlispor Başakşehir maçı bugün oynanacak. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 25 yaparken, Başakşehir 30 puana yükseldi.
DENİZLİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlandı.