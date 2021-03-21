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    Fener maçı uydudan şifresiz veren kanallar! Beşiktaş maçı Bein Sport canlı izle! BJK-FB CBC, AZ TV, İdman TV izle!

    Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi sahne alacak. 63 puan ile lider koltuğunda yer alan , Gençlerbirliği mağlubiyeti ile moral bozukluğu yaşayan Erol Bulut yönetimindeki 'yi konuk edecek. Fenerbahçe Beşiktaş maçı dünya çapında şifresiz yayınlanacak. Türkiye'de ise resmi olarak beIN Sports HD kanalı ile izlenebilir ve özellikle balkan ülkeleri ve beIN'in yayın gerçekleştiği ülkelerde Fenerbahçe Beşiktaş maçını canlı ve şifresiz izlenebilir. Toplam 20 ülkede şifresiz olarak yayınlanacak olan derbi, ABD'den Sierra Leone'ye kadar çeşitli ülkelerde de canlı ve şifresiz yayınları bulunuyor. Az tv idman tv cbc sport şifresiz veren başka yabancı kanallar yayınlayacak mı?

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Fener maçı uydudan şifresiz veren kanallar!

    Süper Lig 31. haftanın en çok dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor. Peki maçı şifresiz veren kanallar var mı? Az tv idman tv cbc sport şifresiz veren başka yabancı kanallar yayınlayacak mı? Tüm detaylar takvim.com.tr'de. 21 Mart 2021 Pazar günü Saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sergen Yalçın yönetiminde kısıtlı kadroya rağmen büyük işler başaran Beşiktaş 6 maçlık galibiyet serisiyle lider konumda yer alırken diğer tarafta şampiyonluk parolasıyla çıktığı yolda ağır darbeler alan Fenerbahçe umutları devam ettirme peşinde.

    Muhtemel 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam

    BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

    BJK – FB Maçını Şifresiz Veren Yabancı Kanallar

    Bein Sports France

    Bein Connect Turkey

    Bein Sports France 2

    Diziviki HD

    DAZN Japan

    ESPN 2 Africa

    K Sports 1 HD Kosova

    Look Sport RO

    SportKlub 2 Slovenia

    SportKlub 2 Crotia

    SportKlub 2 Serbia

    Win Sports

    Fenerbahçe için hayati öneme sahip

    Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan dev derbi maçı Fenerbahçe için şampiyonluk yarışında oldukça çok önemli hatta bu kritik virajda son umut diyebiliriz. Beraberliğin bile Fenerbahçe futbol takımına zirve yarışında geri bırakmaya yeteceği Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı oldukça hayati öneme sahip. Son dönemde oldukça eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Erol Bulut, önemli maçın hazırlıklarını ince eleyip sıkı dokudu. 46 yaşındaki deneyimli teknik adam derbi kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Gençlerbirliği maçına göre Fenerbahçe kadrosunda birçok bölgede taşlar yerinden oynayabilir. Beklerde Nazım Sangare ile Caner Erkin'in görev yapması bekleniyor. Orta sahada ise Gustavo'nun yanında, İrfan Can Kahveci'nin ilk kez 11'de görev yapacağı kaydedildi.

    Fenerbahçe'de Forvet belirsiz

    Gençlerbirliği maçında cezalı durumda olması nedeniyle sahada olmayan Enner Valencia, bugün formasına kavuşuyor. Fenerbahçe'de Valencia'nın dönüşüyle beraber sol kanada geçmesi, böylelikle Pelkas'ın gol hattında forvet arkasında görev yapması muhtemel. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçında henüz forvette oynatacağı isme karar vermiş durumda değil, çünkü iki formsuz Thiam ve Samatta arasında seçim yapmak zorunda.

    Beşiktaş kazanmaya devam etmek istiyor

    Bu sezon inişli çıkışlı grafiğin ardından tam gaz şampiyonluk yolunda kayıpsız devam eden Beşiktaş son oynadığı Türkiye Kupası maçında rakibi Başakşehir'i yendikten sonra oyuncuları 1 gün istirahat ettiren teknik direktör Sergen Yalçın soyunma odasında futbolculara söylediği önemli sözleri damga vurdu. Bjk teknik direktörü Sergen Yalçın'ın; "Çok yoğun bir programımız var. Dinlenmen için sana verdiğim zamanı iyi değerlendirmelisin. Şu andan itibaren hızımız her zaman en üst seviyede olmalı. Herkes kendine daha fazla dikkat edecek. Her maç final olacak. Önümüzdeki dönemde sezonu 2 kupa ile geçmek zorundayız" dediği bilinmekte.

        Sergen Yalçın'dan Dikkat uyarısı geldi

        Başarılı teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde takımın çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Fenerbahçe ile oynanacak maçta daha çok mücadele etmemiz ve daha fazla çaba sarf etmemiz gerekecek. Başakşehir'den sonra Fenerbahçe'yi yenerek kazanmaya devam etmeliyiz" dedi.

        Beşiktaş ve Fenerbahçe son 15 dakikada gol buluyor

        Bugün oynanacak dev derbide her iki takımın da tek hedefi zafer. Beşiktaş kazanırsa ligin son maçına çok önemli bir avantajla girecek. Fenerbahçe için 3 puan dışında herhangi bir sonuç şampiyonluk yarışında havlu atmak anlamına gelebilir. Siyah Beyazlılar 62 golle ligin en golcü takımı arasında yer alıyor. Kanarya ise 53 kez gol attı.

        İkinci yarıda 40 gol

        Her iki takımın da çarpıcı özelliği, her iki yarının da son 15 dakikasında gol atmış olmaları. Sergen Yalçın'ın öğrencileri 31-45 +. 76-90 + liginde dakikalar ile 17 kez arasında 11 gol attı. Beşiktaş'ın en kısır dönemi 5 kez kanallarda yayınlanan ilk 15 dakikalık bölümdür. Karşılaşmaların son 15 dakikasında en çok golü Kara Kartal aldı: 14. Beşiktaş ilk yarıda 22, ikinci yarıda 40 kez ağları salladı.

        Fenerbahçe kötü başlıyor

        Fenerbahçe, rakibi gibi maçlara golcü olarak başlayamaz. İlk 15 dakikada atılan gol sayısı sadece 4'tür. Erol Bulut'un öğrencileri her iki periyodun son 15'inde 12 kez fileleri havalandırdı. Sarı-Lacivertli oyuncular ilk yarıda 24, ikinci yarıda ise 29 gol attı. Fenerbahçe de rakibi gibi maçların son 15 dakikasında en çok gol attı: 7. Kanarya'nın maçların ilk 15 dakikasındaki ortalama farkı -2 (4 gol attı, 6 gol yedi).

        Aboubakar derbiye hazır

        Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, sakatlığı nedeniyle hayranlarını korkuttu. Başakşehir'e genel gol atan 29 yaşındaki futbolcu, ilk yarının sonunda girdiği ikili mücadelenin ardından acı bir şekilde sahaya çıktı. Sağ dizinden vurulan tecrübeli futbolcu, dizinden daha önce aldığı sakatlıklar nedeniyle tedbir amaçlı olarak kenara çekildi. Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle mücadelenin tamamlanmasının ardından yıldız futbolcu, takım arkadaşları ile soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Maç sonrası kulübün sağlık personeli tarafından yapılan kontrollerde sorun olmadığı bildirildi.

        Kadıköy'de şov yapmıştı

        Herhangi bir sağlık sorunu olmayan Aboubakar'ın mücadeleye ilk 11'de Pazar günü başlaması planlanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide 2 gol atan başarılı futbolcu, takımına yardımcı oldu. 4-3'lük galibiyetle sahadan ayrılmak, Pazar günü gösterisine devam etmeyi hedefliyor.

        Luiz Gustavo, derbi öncesinde takımına güveniyor

        Luiz Gustavo, sakatlığı sonrası ilk kez Gençlerbirliği maçında 11'de sahaya çıkmıştı. Ancak 11'e dönüşünü kutlayamadı, Fenerbahçe Kadıköy'de 2-1 yenilerek tarihinde ilk kez ligde iç sahada 6 mağlubiyet aldı. Sarı- Lacivertliler'de moraller alt üst olsa da Luiz Gustavo, derbi öncesinde takımına güveniyor. Brezilyalı yıldız, Kadıköy'de yaşadıkları puan kayıplarına anlam veremediğini söyledi.

            'Fenerbahçelilik farklıdır'

            Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Son olarak evimizde Gençlerbirliği'ne yenilmemiz, hepimizi derinden etkiledi. Taraftarlarımızı çok üzdük. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki henüz teslim olmadık. Pes etmedik. Fenerbahçelilik farklı bir şey. Her zorluğa karşı savaşmayı ve mücadele etmeyi gerektirir. Dikkat ederseniz kritik maçlarda hep gerekeni yaptık. Bu hafta da Beşiktaş karşısına kazanmak için çıkacağız ve kazanacağız" dedi.

            'Rakibimiz moralli'

            Luiz Gustavo, rakibin kendilerine oranla daha moralli olduğunu kabul etti. Sambacı, "Hem ligde liderler hem de kupada finale çıktılar. Ancak dediğim gibi, Biz Fenerbahçeyiz. Kolay kolay pes etmeyiz. Pazar günkü derbide arkadaşlarımla birlikte gücümüzü sahaya yansıtıp, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağımızı herkese göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

            Cenk Tosun forma bekliyor

            Sonradan oyuna girip 2 gol attığı Gençlerbirliği maçında sakatlanan Cenk Tosun 4 hafta aradan sonra takıma geri dönmüştü. Dizindeki sakatlığı geçen yıldız golcü arayı kapatmak için takım izindeyken bile Ümraniye'de çalışmalarına devam etmişti. Tamamen iyileşen ve kondisyon olarak da iyi seviyeye gelen Cenk, Fenerbahçe maçı öncesi forvetteki forma rekabetine tam kapasite ile döndü. Milli oyuncu derbide oynamak istediğini teknik ekibe iletti.

            Beşiktaş Yönetimi'nden derbiye dev prim

            Beşiktaş Yönetimi pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı için galibiyete özel prim belirledi. Siyah-Beyazlılar derbiden 3 puanla ayrılmaları durumunda oyunculara kişi başı 30'ar bin lira prim ödemesi yapacak. Galibiyete odaklanan oyuncular yönetimin bu kararı sonrası daha da morallendi. Sezonun ilk yarısında da Kadıköy'de oynanan karşılaşma öncesi 30'ar bin lira prim belirlenmiş, Siyah-Beyazlılar 4-3 kazanmıştı.

            Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e özel görev

            Teknik direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic'i Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlıyor. Sırp oyuncu ile idmanda konuşup beklentilerini aktaran genç teknik adam, orta alanda topların Ljajic'te buluşturulmasını istedi. Deneyimli oyuncuyla atak organizasyonunu yönlendirmeyi planlayan Kartal'ın hocası Ljajic'e atacağı paslarla Larin ve Atiba'ya pozisyon hazırlaması talimatını verdi.

            Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi

            Beşiktaş maçı öncesi orta sahada Gustavo, İrfan Can ve Mert Hakan ön plana çıkıyordu. Ancak Erol Bulut, bu kritik maçta sürprize imza atabilir. 46 yaşındaki teknik adam, son dönemde yedek bıraktığı Ozan Tufan'ı Beşiktaş maçına özel olarak hazırlıyor. Bulut, dünkü antrenman önce öğrencisiyle baş başa yaklaşık 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Erol Bulut, Ozan'la yaptığı konuşmada, kendisini göstermesi için derbinin önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

            Aboubakar Szalai'ye emanet!

            Kamerunlu forvet, Kadıköy'deki derbide Lemos-Tisserand ikilisine zor anlar yaşatmış ve 2 gol atmıştı. Erol Bulut, pazar günkü mücadelede Aboubakar'a özel önlem alacak. Yıldız futbolcuyu, son haftaların formda ismi Attila Szalai marke edecek. Bulut, öğrencisinden Aboubakar'a yakın oynamasını ve rakibine karşı fiziki avantajını kullanmasını istedi.

            Ersin Destanoğlu 10 maçta gol yemedi

            Beşiktaş'ın bu sezonki başarısında genç file bekçisinin payı büyük. Ersin, yaptığı kritik kurtarışlarla birçok maçta takımının galip gelmesinde önemli rol oynadı. 20 yaşındaki file bekçisi, görev yaptığı 23 lig maçının 10'unda kalesini gole kapattı. Ersin Destanoğlu, oynadığı maç sayısına oranla bu alanda ligin en iyisi konumunda. Genç kaleci, toplamda 20 gol yedi. Başarılı file bekçisi %67'lik kurtarış yüzdesine sahipken, bu oran ceza sahası içi şutlarda yüzde 54, ceza sahası dışı şutlarda ise yüzde 91.

            Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır

            Ligin en formda kalecilerinden biri de Altay Bayındır. 22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Altay, birçok maçta kurtarışlarıyla puanı getirirken, kaybedilen birçok karşılaşmalarda bile farkı önledi. Başarılı kaleci ligde görev yaptığı 28 maçın 9'unda kalesini kapattı, toplam 27 gol yedi. Özellikle karşı karşıya pozisyonlardaki başarısıyla dikkat çeken Altay'ın ceza sahası içinden gelen şutlardaki kurtarış yüzdesi 61, ceza sahası dışı ise 92. Genç kalecinin genel kurtarış yüzdesi 73.
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