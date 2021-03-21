Süper Lig 31. haftanın en çok dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor. Peki maçı şifresiz veren kanallar var mı? Az tv idman tv cbc sport şifresiz veren başka yabancı kanallar yayınlayacak mı? Tüm detaylar takvim.com.tr'de. 21 Mart 2021 Pazar günü Saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sergen Yalçın yönetiminde kısıtlı kadroya rağmen büyük işler başaran Beşiktaş 6 maçlık galibiyet serisiyle lider konumda yer alırken diğer tarafta şampiyonluk parolasıyla çıktığı yolda ağır darbeler alan Fenerbahçe umutları devam ettirme peşinde.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam
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BJK – FB Maçını Şifresiz Veren Yabancı Kanallar
Bein Sports France
Bein Connect Turkey
Bein Sports France 2
Diziviki HD
DAZN Japan
ESPN 2 Africa
K Sports 1 HD Kosova
Look Sport RO
SportKlub 2 Slovenia
SportKlub 2 Crotia
SportKlub 2 Serbia
Win Sports
Fenerbahçe için hayati öneme sahip
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan dev derbi maçı Fenerbahçe için şampiyonluk yarışında oldukça çok önemli hatta bu kritik virajda son umut diyebiliriz. Beraberliğin bile Fenerbahçe futbol takımına zirve yarışında geri bırakmaya yeteceği Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı oldukça hayati öneme sahip. Son dönemde oldukça eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Erol Bulut, önemli maçın hazırlıklarını ince eleyip sıkı dokudu. 46 yaşındaki deneyimli teknik adam derbi kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Gençlerbirliği maçına göre Fenerbahçe kadrosunda birçok bölgede taşlar yerinden oynayabilir. Beklerde Nazım Sangare ile Caner Erkin'in görev yapması bekleniyor. Orta sahada ise Gustavo'nun yanında, İrfan Can Kahveci'nin ilk kez 11'de görev yapacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'de Forvet belirsiz
Gençlerbirliği maçında cezalı durumda olması nedeniyle sahada olmayan Enner Valencia, bugün formasına kavuşuyor. Fenerbahçe'de Valencia'nın dönüşüyle beraber sol kanada geçmesi, böylelikle Pelkas'ın gol hattında forvet arkasında görev yapması muhtemel. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçında henüz forvette oynatacağı isme karar vermiş durumda değil, çünkü iki formsuz Thiam ve Samatta arasında seçim yapmak zorunda.
Beşiktaş kazanmaya devam etmek istiyor
Bu sezon inişli çıkışlı grafiğin ardından tam gaz şampiyonluk yolunda kayıpsız devam eden Beşiktaş son oynadığı Türkiye Kupası maçında rakibi Başakşehir'i yendikten sonra oyuncuları 1 gün istirahat ettiren teknik direktör Sergen Yalçın soyunma odasında futbolculara söylediği önemli sözleri damga vurdu. Bjk teknik direktörü Sergen Yalçın'ın; "Çok yoğun bir programımız var. Dinlenmen için sana verdiğim zamanı iyi değerlendirmelisin. Şu andan itibaren hızımız her zaman en üst seviyede olmalı. Herkes kendine daha fazla dikkat edecek. Her maç final olacak. Önümüzdeki dönemde sezonu 2 kupa ile geçmek zorundayız" dediği bilinmekte.