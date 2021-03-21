Fenerbahçe için hayati öneme sahip

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan dev derbi maçı Fenerbahçe için şampiyonluk yarışında oldukça çok önemli hatta bu kritik virajda son umut diyebiliriz. Beraberliğin bile Fenerbahçe futbol takımına zirve yarışında geri bırakmaya yeteceği Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı oldukça hayati öneme sahip. Son dönemde oldukça eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Erol Bulut, önemli maçın hazırlıklarını ince eleyip sıkı dokudu. 46 yaşındaki deneyimli teknik adam derbi kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Gençlerbirliği maçına göre Fenerbahçe kadrosunda birçok bölgede taşlar yerinden oynayabilir. Beklerde Nazım Sangare ile Caner Erkin'in görev yapması bekleniyor. Orta sahada ise Gustavo'nun yanında, İrfan Can Kahveci'nin ilk kez 11'de görev yapacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Forvet belirsiz

Gençlerbirliği maçında cezalı durumda olması nedeniyle sahada olmayan Enner Valencia, bugün formasına kavuşuyor. Fenerbahçe'de Valencia'nın dönüşüyle beraber sol kanada geçmesi, böylelikle Pelkas'ın gol hattında forvet arkasında görev yapması muhtemel. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçında henüz forvette oynatacağı isme karar vermiş durumda değil, çünkü iki formsuz Thiam ve Samatta arasında seçim yapmak zorunda.

Beşiktaş kazanmaya devam etmek istiyor

Bu sezon inişli çıkışlı grafiğin ardından tam gaz şampiyonluk yolunda kayıpsız devam eden Beşiktaş son oynadığı Türkiye Kupası maçında rakibi Başakşehir'i yendikten sonra oyuncuları 1 gün istirahat ettiren teknik direktör Sergen Yalçın soyunma odasında futbolculara söylediği önemli sözleri damga vurdu. Bjk teknik direktörü Sergen Yalçın'ın; "Çok yoğun bir programımız var. Dinlenmen için sana verdiğim zamanı iyi değerlendirmelisin. Şu andan itibaren hızımız her zaman en üst seviyede olmalı. Herkes kendine daha fazla dikkat edecek. Her maç final olacak. Önümüzdeki dönemde sezonu 2 kupa ile geçmek zorundayız" dediği bilinmekte.