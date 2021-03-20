UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final final kuraları çekildi (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final final kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimini TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop gerçekleştirdi. Kupanın favorileri R.Madrid ve Liverpool ile PSG ve B.Münih eşleşti. Ayrıca Porto-Chelsea, M.City-Dortmund eşleşmeleri gerçekleşti. Yarı finalde ise B.Münih-PSG galibiyle M.City- Dortmund galibi, R.Madrid-Liverpool galibiyle de Porto-Chelsea galibi karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.