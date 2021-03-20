UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final final kuraları çekildi (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final final kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimini TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop gerçekleştirdi. Kupanın favorileri R.Madrid ve Liverpool ile PSG ve B.Münih eşleşti. Ayrıca Porto-Chelsea, M.City-Dortmund eşleşmeleri gerçekleşti. Yarı finalde ise B.Münih-PSG galibiyle M.City- Dortmund galibi, R.Madrid-Liverpool galibiyle de Porto-Chelsea galibi karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.
MAÇ CİMBOM'UN FİNAL FENER'İN
G.Saray, EuroLeague çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 71-61 yendi. İlk karşılaşmayı 91-74 kazanan Fenerbahçe, seride durum 1-1 olmasına rağmen sayı farkıyla Final Four'a yükseldi. Fener'in rakibi Ekaterinburg oldu.
ALEX TEKNİK ADAM OLDU!
Fener'in efsane ismi Alex de Souza teknik adamlığa adım atıyor. Alex, Sao Paulo kulübü ile U20 takımının çalıştırıcılığı konusunda anlaşma sağladı. Brezilyalı efsane haziranda göreve başlayacak.