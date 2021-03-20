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    • Spor
    • 20.03.2021 Gazete
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final final kuraları çekildi (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final final kuraları çekildi. 'nin Nyon kentindeki kura çekimini TFF Yönetim Kurulu Üyesi gerçekleştirdi. Kupanın favorileri R.Madrid ve Liverpool ile PSG ve B.Münih eşleşti. Ayrıca Porto-Chelsea, M.City-Dortmund eşleşmeleri gerçekleşti. Yarı finalde ise B.Münih-PSG galibiyle M.City- Dortmund galibi, R.Madrid-Liverpool galibiyle de Porto-Chelsea galibi karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 29 Mayıs'ta 'da oynanacak.

    Adım adım İstanbul'a

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final final kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimini TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop gerçekleştirdi. Kupanın favorileri R.Madrid ve Liverpool ile PSG ve B.Münih eşleşti. Ayrıca Porto-Chelsea, M.City-Dortmund eşleşmeleri gerçekleşti. Yarı finalde ise B.Münih-PSG galibiyle M.City- Dortmund galibi, R.Madrid-Liverpool galibiyle de Porto-Chelsea galibi karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

    MAÇ CİMBOM'UN FİNAL FENER'İN
    G.Saray, EuroLeague çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 71-61 yendi. İlk karşılaşmayı 91-74 kazanan Fenerbahçe, seride durum 1-1 olmasına rağmen sayı farkıyla Final Four'a yükseldi. Fener'in rakibi Ekaterinburg oldu.

    ALEX TEKNİK ADAM OLDU!
    Fener'in efsane ismi Alex de Souza teknik adamlığa adım atıyor. Alex, Sao Paulo kulübü ile U20 takımının çalıştırıcılığı konusunda anlaşma sağladı. Brezilyalı efsane haziranda göreve başlayacak.

        ALTAY MENEMEN'İ YIKTI SERİYİ 4 MAÇA ÇIKARDI
        TFF 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Altay, bir diğer İzmir temsilcisi Menemenspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 4'e çıkararak Süper Lig yürüyüşüne devam etti. Altay'ın golleri İbrahim (2) ve Regattin'den geldi.

        LUKAKU BENDEN ÖĞRENDİ!
        Sivasspor'un tecrübeli golcüsü Arouna Kone, Hollanda medyasına ilginç açıklamalar yaptı. Voetbal'a konuşan Kone, "Romelu Lukaku'ya top tutmayı ben öğrettim" diye konuştu.

        FAUL DEĞİL CİNAYETE TEŞEBBÜS!
        Avrupa Ligi'nde oynanan maçta Rangers'lı Roofe'nin Slavia Prag kalecisi Kolar'a yaptığı faul gündeme oturdu. Roofe'nin ayak darbesi yüzünde patlayan Kolar baygınlık geçirdi. Çek kalecinin yüzünde birçok kesik oluşurken, cinayet teşebbüsü gibi bir faul yapan Roofe kırmızı kart gördü.

            LEBRON JAMES'TEN ŞOV
            NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers sahasında Charlotte Hornets'ı 116-105 mağlup etti... Lakers'ta 36 yaşındaki yıldız LeBron James, 37 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle maça damga vurdu.

            GÖZTEPE-SİVASSPOR
            Süper             Lig'de bugün Göztepe evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Karşılaşma saat 16.00'da. Saat 13.30'da Gençlerbirliği- Kasımpaşa ve saat 16.00'da Yeni Malatyaspor-Gaziantep kapışacak.

            600 HANEYE ELEKTRİK
            33 bin bin kişilik Antalya Stadı'nın çatısındaki panellerden üretilen elektrikle tam 600 hanenin yıllık enerji ihtiyacı karşılanıyor… Şehir şebekesine önemli bir destek veriliyor.

                TRABZON'UN RAKİBİ ANKARAGÜCÜ
                Trabzon                 bugün A.Gücü'nü ağırlayacak. Evindeki son iki maçını kaybeden Fırtına rakibini yenerek yeni bir seriye başlamak istiyor.

                TAYLAN ANTALYALI MİLLİ TAKIM'DA
                A Milli                 Takım'ın 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Galatasaraylı Taylan Antalyalı ile Göztepeli Halil Akbunar'ı, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağırdı.

                KARAGÜMRÜK FARKA KOŞTU
                Süper                 Lig'de 31. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Rahat bir oyun sergileyen İstanbul ekibi, 33'te Jimmy Durmaz ile öne geçti. 58'de Castro farkı 2'ye çıkardı. 86 Sobiech skoru ilan etti: 3-0.
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                Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final final kuraları çekildi (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)