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    • Spor
    • 20.03.2021 Gazete
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    Rize yenilgisiyle şok yaşayan 2 maç fazlasıyla liderin 2 puan gerisinde kaldı

    'in 31. haftasında , sahasında 'a 4-3 mağlup oldu. Rize'ye galibiyeti getiren golleri  ve  kaydederken Galatasaray'ın golleri  ve iah'dan (k.k) geldi.

    Şimdi önünü göremiyor!

    Galatasaray'a sahasında büyük şok Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in 31. hafta maçında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi. Zirvede kan kaybetti. 2. dakikada Luyindama'nın büyük hatası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Samudio aşırtma bir vuruşla Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.

    EMRE AKBABA'DAN HARİKA GOL
    14. dakikada kulanınlan kornerde oluşan karambolde G.Saray Yedlin'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla eşitliği sağladı. 31'de Emre Akbaba müthiş bir vuruşla G.Saray'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

    MARCAO'DAN BÜYÜK HATA
    41'de bu kez Marcao'nun büyük hatasında karşı karşıya pozisyonda Boldrin topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi: 2-2. 54'te Skoda penaltıdan Rize'yi 3-2 öne geçirdi.

        GALATASARAY 90+3'TE YIKILDI
        Meriah'ın 74'te kendi kalesine golüyle Aslan bir kez daha eşitliği sağladı: 3-3. Maçta son sözü ise 90+3'te Fernando söyledi ve Çaykur Rizespor karşılaşmadan 4-3'lük üstünlükle ayrıldı.

        G.SARAY'IN GERİ DÖNÜŞ KABUSU
        Çaykur         Rizespor'a sahasında 4-3 mağlup olan Galatasaray'ın geride düştüğü maçlardaki kabusu devam ediyor... Bu sezon daha önce geriye düştüğü 7 maçta da galip gelemeyen Sarı-Kırmızılılar dün de 2. dakikada geriye düştüğü maçta Rizespor'a karşı 2 puan kaybetti.

        SAVUNMADA BÜYÜK KRİZ
        Çaykur         Rizespor'a karşı sahasında ağır bir yenilgi alan Galatasaray, 3 savunmacısının cezalı duruma düşmesiyle ağır bir darbe daha yedi. Luyindama ve Marcao gördükleri sarı kartlarla, Yedlin ise kırmızı kartla Hatayspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Bu üç futbolcunun yokluğunda G.Saray'ın nasıl bir kurgu ile sahaya çıkacağı merak konusu.

            İÇERİDE 7 YIL SONRA 4 GOL YEDİ
            Çaykur             Rizespor'a dün 4-3 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de tam 7 yıl sonra bir iç saha maçında kalesinde 4 gol görmüş oldu. Dün özellikle bireysel hatalarla kalesinde 3 gol gören Sarı-Kırmızılılar'da kaptan Muslera da dün takımını kurtarmak için yetmedi. Galatasaray dün akşamki maç öncesi iç sahadaki son 4 gol gördüğü maçı 2014 yılının nisan ayında Kasımpaşa karşısında 4-0'lık yenilgi ile almıştı. Taraftarlar da alınan kötü sonuçla sarsıldı.

            SKODA'DAN MUSLERA'YA ÇİÇEK
            Geçen sezon Muslera ile girdiği mücadelede rakibinin sakatlanmasına sebep olan Rizesporlu Skoda, dünkü maç öncesi Uruguaylı kaleciye çiçek hediye etti.
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            Haberler Spor Rize yenilgisiyle şok yaşayan Galatasaray 2 maç fazlasıyla liderin 2 puan gerisinde kaldı