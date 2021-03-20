Galatasaray'a sahasında büyük şok Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in 31. hafta maçında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi. Zirvede kan kaybetti. 2. dakikada Luyindama'nın büyük hatası sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Samudio aşırtma bir vuruşla Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.
EMRE AKBABA'DAN HARİKA GOL
14. dakikada kulanınlan kornerde oluşan karambolde G.Saray Yedlin'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla eşitliği sağladı. 31'de Emre Akbaba müthiş bir vuruşla G.Saray'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
MARCAO'DAN BÜYÜK HATA
41'de bu kez Marcao'nun büyük hatasında karşı karşıya pozisyonda Boldrin topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi: 2-2. 54'te Skoda penaltıdan Rize'yi 3-2 öne geçirdi.