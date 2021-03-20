SAVUNMADA BÜYÜK KRİZ

Çaykur Rizespor'a karşı sahasında ağır bir yenilgi alan Galatasaray, 3 savunmacısının cezalı duruma düşmesiyle ağır bir darbe daha yedi. Luyindama ve Marcao gördükleri sarı kartlarla, Yedlin ise kırmızı kartla Hatayspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Bu üç futbolcunun yokluğunda G.Saray'ın nasıl bir kurgu ile sahaya çıkacağı merak konusu.