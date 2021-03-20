Dört büyükler için finansal milat!

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bankalar Birliği, 7+2 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. Yeni sözleşmeye göre; 5+2 yıl olan eski anlaşma, 7+2 olarak revize edilecek. "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi"ne göre kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.
Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank ve Yapı Kredi ile Türkiye'nin 4 büyük kulübü arasında yapılan yeni yapılandırma 8,4 milyar liralık büyüklüğe sahip… Törende konuşan Futbol Federasyonu Başkanı Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüplerimiz ve Bankalar Birliği arasında imzalanan bu anlaşma için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bu konuda yakın takibine tanık olduğumuz Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu'na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.