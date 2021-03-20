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    • Spor
    • 20.03.2021 Gazete
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    Dört büyükler için finansal milat!

    , , , ve , 7+2 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. Yeni sözleşmeye göre; 5+2 yıl olan eski anlaşma, 7+2 olarak revize edilecek. “”ne göre kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

    Dört büyükler için finansal milat!

    , , , ve , 7+2 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. Yeni sözleşmeye göre; 5+2 yıl olan eski anlaşma, 7+2 olarak revize edilecek. ""ne göre kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

    , , ve ile Türkiye'nin 4 büyük kulübü arasında yapılan yeni yapılandırma 8,4 milyar liralık büyüklüğe sahip… Törende konuşan Başkanı Başkanı , "Kulüplerimiz ve Bankalar Birliği arasında imzalanan bu anlaşma için başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bu konuda yakın takibine tanık olduğumuz mız 'na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Dört büyükler için finansal milat!