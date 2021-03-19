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    • 20.03.2021 00:32
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    Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Djokovic, Açık'ta oynamayacak

    Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Açık Tenis Turnuvası'na katılmayacak. Kariyerinde 18 grand slam kazanan Djokovic'in, 'ta da 6 şampiyonluğu bulunuyor.

    AA
    Djokovic, Miami Açık'ta oynamayacak!

    Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Açık Tenis Turnuvası'na katılmayacak.

    33 yaşındaki Sırp tenisçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, turnuva için Miami'ye seyahat etmeyeceğini belirterek, "Bu değerli zamanı evde ailemle kalarak kullanmaya karar verdim. Önümüzdeki yıl gelmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

    Kariyerinde 18 grand slam kazanan Djokovic'in, 'ta da 6 şampiyonluğu bulunuyor.

    ve İsviçreli de 24 Mart-4 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılmayacaklarını duyurmuştu.

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    Haberler Spor Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Djokovic, Miami Açık'ta oynamayacak