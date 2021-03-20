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    • Spor
    • 20.03.2021 Gazete
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    Dev derbide oklar Beşiktaş'tan yana: 'da motivasyon yüksek bahçe'de ise gerginlik

    Beşiktaş- bahçe maçı öncesinde son 6 maçını kazanan Siyah-Beyazlılar hem form hem de moral motivasyon olarak sezonun zirvesinde. Son 7 maçta 3 kez kazanabilen ’de ise gergin bir hava var savunma ve hücumdaki birçok istatistikte de önde. Otoritelere göre Kanarya'nın mutlaka geçmiş performanslarının üstüne çıkması gerekiyor.

    İşte güç dengesi

    Süper Lig'de herkes nefesini tuttu, yarın Dolmabahçe'de oynanacak dev derbiyi bekliyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan kritik maç öncesinde iki takımı masaya yatırdık. Haftaya lider giren Kartal form, moral ve istatistik olarak rakibinin oldukça önünde.

    ÜMRANİYE'DE KOLEJ HAVASI VAR
    Üst üste çok önemli maçlar kazanan Siyah-Beyazlılar'da müthiş bir hava hakim. Takımda tam bir kolej ortamı var. Fener ise gergin ve moralsiz. Özellikle Erol Bulut diken üstünde.

    BİREYSEL FORM OLARAK DA ÇOK İYİ
    Beşiktaş son 6 maçını kazanarak derbiye çıkacak. Fenerbahçe ise son 7 haftada 3 galibiyet çıkarabildi. Bireysel form olarak da Siyah-Beyazlılar rakibinden çok daha iyi durumda.

        HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA
        Maç başına 2.2 gol atan Kartal ligin en iyisi. Fener'de bu oran 1.8. Beşiktaş maç başına 549 pas yaparken, Kanarya'nın ortalaması 451. Savunma istatistiklerinde de Kartal önde.

        KARTAL 33 YIL SONRA İLKİN PEŞİNDE!
        Fener'e karşı son iki lig maçını kazanmayı başaran Beşiktaş seriyi 3'e çıkarmak istiyor. Ancak Siyah- Beyazlılar ezeli rakibine karşı bunu son olarak 1986-1988 yılları arasındaki 3 maçı kazanarak başarmıştı. Kartal 33 yıllık hasreti yarın bitirmek istiyor.

        FENERBAHÇE'DE 11 BİLMECESİ YAŞANIYOR
        Erol Bulut kritik derbi önce 11'i henüz belirlemedi. Genç hoca özellikle sol bekte Caner- Novak ve orta alanda Sosa- Ozan arasında kararsız. Kesin karar bugün yapılacak son idmanda verilecek.

            OKTAY DERELİOĞLU: BU KEZ FARKLI! BANKO KARTAL
            Her anlamda Beşiktaş üstün. En formda ve en iyi takım. Fener'in yüksek bir kadro kalitesi olsa da hala takımdan bir reaksiyon bekleniyor. Klasik olarak "derbilerin sonucu belli olmaz" derler. Ancak bu kez durum farklı. Olağanüstü bir durum olmazsa Beşiktaş kazanacaktır. Aboubakar ve Larin'in formda olması Kartal'ın en büyük kozu.

            İLKER YAĞCIOĞLU: BÖYLE MAÇLARI İYİ OYNUYORLAR
            Favori her yönüyle Beşiktaş. Fenerbahçe iki tane kırılma maçnda Başakşehir ve Trabzonspor'u yendi. Yani bu tip maçları iyi oynuyorlar. Erol hocanın tercihleri ve diğer maçların üstüne çıkıp çıkamayacakları belirleyici olacak. Fener, G.Birliği maçındaki gibi oynarsa mümkün değil Dolmabahçe'den çıkamaz. Ama Trabzon ve ilk yarıdaki G.Saray maçlarındaki futbol puan ya da puanlar getirir.
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