OKTAY DERELİOĞLU: BU KEZ FARKLI! BANKO KARTAL

Her anlamda Beşiktaş üstün. En formda ve en iyi takım. Fener'in yüksek bir kadro kalitesi olsa da hala takımdan bir reaksiyon bekleniyor. Klasik olarak "derbilerin sonucu belli olmaz" derler. Ancak bu kez durum farklı. Olağanüstü bir durum olmazsa Beşiktaş kazanacaktır. Aboubakar ve Larin'in formda olması Kartal'ın en büyük kozu.