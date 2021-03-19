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    • 19.03.2021 15:19
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    • 19.03.2021 15:29
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    SON DAKİKA! 'nde kura heyecanı! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

    Son dakika haberine göre 'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Türkiye saati ile 15.00'te başlayan kura çekiminde, Ajax - Roma kurası dikkat çekti.

    UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı! Eşleşmeler belli oldu

    2020-2021 sezonunun çeyrek ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

    Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs'ta yapılacak.

    Bir dönem Medipol Başakşehir'de de forma giyen Fransız oyuncu Gael Clichy'nin çektiği kuralarda, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesinin engellenmesi veya torba dağılımı gibi kurallar uygulanmadı.

    Kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

    ÇEYREK FİNAL:
    Granada (İspanya)-Manchester United (İngiltere)
    Arsenal (İngiltere)-Slavia Prag (Çekya)
    Ajax (Hollanda)-Roma (İtalya)
    Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Villarreal (İspanya)

    YARI FİNAL:
    Granada-Manchester United / Ajax -Roma
    Dinamo Zagreb-Villarreal / Arsenal-Slavia Prag

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    Haberler Spor SON DAKİKA! UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı! Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu