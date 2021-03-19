Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? BJK FB derbisi ne zaman oynanacak?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? BJK FB derbisi ne zaman? Süper Lig'in son haftalarına doğru girilirken sonucu merakla beklenen dev derbi nefes kesecek. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında var olmak için mutlak 3 puana ihtiyaç duyacak. Lider Beşiktaş ise takipçileriyle puan farkını korumak istiyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
21 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 63 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, iç saha karşılaşmaları dikkate alındığında en başarılı takım olarak ön plana çıkıyor.
Yaptığı 29 karşılaşmada elde ettiği 58 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe ise dış saha maçları göz önünde bulundurulduğunda ligde en fazla başarı sağlayan ekip olarak göze çarpıyor.
Siyah-beyazlı takım, ligin geride kalan 30 haftasında sahasında ortaya koyduğu performansla dikkati çekiyor.
İç sahada çıktığı ilk 2 maçta bir puan alabilen Beşiktaş, daha sonra 8 maçlık galibiyet serisine imza attı.
Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 yenilerek sahasında uzun bir aradan sonra mağlup olan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta çıktığı son 3 maçını ise kazanmayı başardı.