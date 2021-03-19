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    • 19.03.2021 15:45
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    ne zaman saat kaçta? ne zaman oynanacak?

    ne zaman saat kaçta? Futbolseverlerin merakla beklediği ve şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek ne zaman oynanacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Lider Beşiktaş puan farkını korumak isterken Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmak istiyor. Peki saat kaçta?

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? BJK FB derbisi ne zaman oynanacak?

    Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? BJK FB derbisi ne zaman? Süper Lig'in son haftalarına doğru girilirken sonucu merakla beklenen dev derbi nefes kesecek. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında var olmak için mutlak 3 puana ihtiyaç duyacak. Lider Beşiktaş ise takipçileriyle puan farkını korumak istiyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

    BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    21 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

    Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 63 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, iç saha karşılaşmaları dikkate alındığında en başarılı takım olarak ön plana çıkıyor.

    Yaptığı 29 karşılaşmada elde ettiği 58 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe ise dış saha maçları göz önünde bulundurulduğunda ligde en fazla başarı sağlayan ekip olarak göze çarpıyor.

    Siyah-beyazlı takım, ligin geride kalan 30 haftasında sahasında ortaya koyduğu performansla dikkati çekiyor.

    İç sahada çıktığı ilk 2 maçta bir puan alabilen Beşiktaş, daha sonra 8 maçlık galibiyet serisine imza attı.

    Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 yenilerek sahasında uzun bir aradan sonra mağlup olan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta çıktığı son 3 maçını ise kazanmayı başardı.

        Beşiktaş, iç sahada oynadığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda hanesine 34 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, sahasında çıktığı 8 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.

        Eski yıldız futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde oynadığı futbolla takdir toplayan Beşiktaş, aldığı başarılı sonuçlara derbide bir yenisini daha ekleyerek şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

        Sarı-lacivertli takım, 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istediği bu sezon dış sahada başarılı bir grafik çiziyor.

        Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekti.

        Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın yüzde 60,3'ünü dış sahada elde etti. Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 6 müsabakada rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.

        Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın konuk takım unvanıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip Beşiktaş derbisinde de bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.
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        Haberler Spor Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? BJK FB derbisi ne zaman oynanacak?