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    • Spor
    • 19.03.2021 Gazete
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    Pelkas, ile bire bir görüşme yaptı: Beni ortada oynat hocam (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Forvet arkası yerine sol kanatta oynatılması eleştiri konusu olan Dimitris Pelkas'ın Teknik Direktörü ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yunan oyuncunun Erol Bulut'a, "Kendimi forvet arkasında çok daha rahat hissediyorum. Sol kanat yerine ortada oynamak her zaman verimimi arttırmıştır" dediği öğrenildi.

    Beni ortada oynat hocam

    Forvet arkası yerine sol kanatta oynatılması eleştiri konusu olan Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yunan oyuncunun Erol Bulut'a, "Kendimi forvet arkasında çok daha rahat hissediyorum. Sol kanat yerine ortada oynamak her zaman verimimi arttırmıştır" dediği öğrenildi. Bu arada dün bir açıklama yapan Pelkas, "Şampiyonluk noktasında her zaman inancımız var. Bazen ağaca değil ormana bakmak gerek. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Yeni hoca ve yeni oyuncular bana göre iyi bir çözüm değil. Derbide sahada savaşan bir Fenerbahçe olacak. Bunu herkes görecek" ifadelerini kullandı.

    FRANSIZLAR'DAN ŞOK KARAR!
    Ligue     1 ve 2 kulüpleri, pandemi nedeniyle AB üyesi ülkelerden olmayan futbolcuları milli takımlara göndermeme kararı aldı. Lille'de oynayan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'de forma giyen Umut Meraş'ın Türkiye'ye gelişleri tehlikeye girdi. TFF 4 futbolcu için Fransa'ya özel uçak göndermeyi planlıyor.

    UĞURCAN ÇAKIR İÇİN YENİDEN GELİYORLAR
    İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin peşinde olduğu oyuncu Uğurcan için kulüp temsilcilerinin kendisini izlemeye geleceği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin olabileceği de iddia ediliyor. Yönetim ise fiyatta pazarlık istemiyor.

        TRABZON'DA EDGAR İLE SEFERBERLİĞİ
        Trabzonspor        , Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü. Edgar takımdan ayrı çalıştı. Edgar'ın forma giyip giymeyeceği bugün belli olacak.

        DEVLER LİGİ'NDE KURA GÜNÜ
        Şampiyonlar         Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları bugün çekilecek. Kuraya Manchester City, Liverpool, Chelsea, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Real Madrid, Paris Saint Germain ve Porto katılacak.

        CEDİ İLE KAZANDILAR
        NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, 117- 110 kazandıkları Boston Celtics maçında 10 sayı kaydetti... Milli basketbolcu, 19 dakikaya 3 asist ve 1 ribaunt da sığdırdı.

            KARAGÜMRÜK-KAYSERİ
            Süper             Lig'de G.Saray-Ç.Rizespor maçı dışında 1 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da ligin flaş takımlarından Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrak 41, Kayseri 31 puanda

            BU KARAR YOK HÜKMÜNDE!
            TBF, Beşiktaş'ın, TOFAŞ'a 89-86 yenildiği maçta "kural hatası" olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu reddetti... Beşiktaş karar sonrasında, "Bu karar bizim için yok hükmündedir" açıklaması yaptı.

            FENERBAHÇE SİLİNDİR GİBİ!
            EUROLEAGUE'in 30. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris Kaunas'ı 84-61 yendi. Temsilcimiz ligde 18. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 21 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle muhteşem bir performansa imza attı. Kanarya'da Nando De Colo 16 sayı, 6 asist, Dyshawn Pierre ise 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundular.

                EFES'İN RAKİBİ BAYERN MÜNİH
                Anadolu Efes, THY Euroleague'in 30. haftasında bugün deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya gelecek. Audi Dome Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

                GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR TAMAM
                Cimbom,                 Süper Lig'de Çaykur Rizsepor ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi.

                4 OYUNCU KART SINIRINDA!
                Aslan'da                 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor… Luyindama, Etebo, Marcao ve Babel, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde Hatayspor maçında görev alamayacak.

                    DOLMABAHÇE'DE LİDERLERİN SAVAŞI!
                    Süper                     Lig'de pazar günü şampiyonluk yolunda çok krtik bir karşılaşma oynanacak. Ev sahibi Beşiktaş evinde oynadığı 14 maçta 34 puan topladı. Kartal iç sahada en fazla puan toplayan takım. Fenerbahçe de deplasmanda 14 maçta 35 puan topladı. O da deplasman lideri. İki liderin kapışması nefesleri kesecek.
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                    Haberler Spor Pelkas, Erol Bulut ile bire bir görüşme yaptı: Beni ortada oynat hocam (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)