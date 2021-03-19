Forvet arkası yerine sol kanatta oynatılması eleştiri konusu olan Dimitris Pelkas'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Yunan oyuncunun Erol Bulut'a, "Kendimi forvet arkasında çok daha rahat hissediyorum. Sol kanat yerine ortada oynamak her zaman verimimi arttırmıştır" dediği öğrenildi. Bu arada dün bir açıklama yapan Pelkas, "Şampiyonluk noktasında her zaman inancımız var. Bazen ağaca değil ormana bakmak gerek. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Yeni hoca ve yeni oyuncular bana göre iyi bir çözüm değil. Derbide sahada savaşan bir Fenerbahçe olacak. Bunu herkes görecek" ifadelerini kullandı.
FRANSIZLAR'DAN ŞOK KARAR!
Ligue 1 ve 2 kulüpleri, pandemi nedeniyle AB üyesi ülkelerden olmayan futbolcuları milli takımlara göndermeme kararı aldı. Lille'de oynayan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'de forma giyen Umut Meraş'ın Türkiye'ye gelişleri tehlikeye girdi. TFF 4 futbolcu için Fransa'ya özel uçak göndermeyi planlıyor.
UĞURCAN ÇAKIR İÇİN YENİDEN GELİYORLAR
İngiltere, İspanya ve Almanya'dan kulüplerin peşinde olduğu oyuncu Uğurcan için kulüp temsilcilerinin kendisini izlemeye geleceği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin olabileceği de iddia ediliyor. Yönetim ise fiyatta pazarlık istemiyor.