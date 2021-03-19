MİLLİ TAKIM NEDENİYLE OLMADI

Bilindiği gibi Fenerbahçe, tecrübeli hocayla daha önce temasa geçmiş ama Hırvat Milli Takımı'nı çalıştırdığı için transfer gerçekleşmemişti… Bu yaz o da milli takımı bırakabilir.