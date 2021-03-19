Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile Hes Kablo Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

F. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Jimmy Durmaz, 58'de Castro ve 86. dakikada ise Sobiech kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 3 maç sonra kazandı ve 44 puana yükseldi. Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Hedenstad'in pasında ceza alanı içi sağ çapraza topla buluşan Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'da kaldı.

33'üncü dakikada Fatih Karagümrük mücadelede öne geçti. Biglia topu Castro'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisinden pasında arka direkte topla buluşan Jimmy Durmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

38'inci dakikada rakiplerini geçen Castro'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Doğan'ın parmaklarına değdikten sonra üst direğe çarpan top dışarı gitti.

52'nci dakikada Muhar'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

58'inci dakikada Fatih Karagümrük farklı 2'ye çıkardı. Balkovec'in pasında tola buluşan Castro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

60'ıncı dakikada Hedenstad'ın pasında topla buluşan Salibur'un vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.

73'üncü dakikada Henrique'nin ceza sahası içinden ortasında topla buluşan İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda kaleci Viviano kornere çeldi.

86'ncı dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Koray'ın ara pasında topla buluşan Lens, meşin yuvarlağı Sobiech'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

88'inci dakikada Emre'nin pasında topla buluşan İlhanın vuruşunda kale direğinin yanından az farkla dışarı gitti.

Mücadele 3-0 Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.