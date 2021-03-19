Lider Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine odaklandı. Teknik patron Yalçın, uygulayacağı stratejiyi de şimdiden belirledi. Futbolcularıyla kısa bir toplantı yapan Yalçın, "İlk hedefimiz 3 puan. Ancak panik havası istemem. Yenemiyorsak yenilmeyeceğiz" dedi.
BASİT HATA DÜŞMANIMIZ
Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı: Sahanın yer yerinde 90 dakika boyunca yardımlaşarak baskımızı hissettirmeliyiz. Basit hatalar ve konsantrasyon kaybı bizim en büyük düşmanımız.
RAKİBİNİZİ HAVAYA SOKMAYIN!
Oyunu kontrol ettiğimiz ve sakin kaldığımız zamanlar bizim en güçlü anlarımız. Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Onları saha içinde havaya sokmadan oyunumuzu kabul ettireceğiz.