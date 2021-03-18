SON DAKİKA: Fransa'dan şok karar! Milli oyuncular için korona yasağı geldi

Fransa Profesyonel Futbol Ligi, mart ayı sonunda oynanacak milli maçlarla ilgili flaş bir karar aldı. Buna göre; Ligue 1 ve Ligue 2 ekipleri, AB dışından olan oyuncularını milli takıma göndermeme hakkına sahipler. Bu kararın, Fransa'da uygulanmakta olan yeni tip koronavirüs salgını önlemleri neticesinde alındığı bildirildi.
MİLLİ MAÇLAR İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK
Fransa'da, AB dışından gelenlerin bir hafta karantinada kaldığı hatırlatılırken, kulüplerin oyuncularını önemli karşılaşmalarda oynatamayacağı ifade edildi. Karar aynı zamanda Avrupa kıtası dışında oynanacak milli maçlar için de geçerli olacak.
Fransız basını kararın, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli oyuncuları da ilgilendirdiğini açıkladı. Aynı şekilde Lyon forması giyen Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın da A Milli Takımı'mızla İstanbul'da maç yapacağı için milli takıma gidemeyeceği bildirildi.