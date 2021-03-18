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    • 18.03.2021 15:02
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    SON DAKİKA: Fransa'dan şok karar! Milli oyuncular için korona yasağı geldi

    Son dakika haberi! Fransa'da, , ve takımlarında forma giyen Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının milli takımlara gönderilmemesini kabul etti. Kararın, Fransa'daki yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alındığı bildirildi.

    Fransa'dan şok karar! Millilere korona yasağı

    Fransa Profesyonel Futbol Ligi, mart ayı sonunda oynanacak milli maçlarla ilgili flaş bir karar aldı. Buna göre; Ligue 1 ve Ligue 2 ekipleri, AB dışından olan oyuncularını milli takıma göndermeme hakkına sahipler. Bu kararın, Fransa'da uygulanmakta olan yeni tip koronavirüs salgını önlemleri neticesinde alındığı bildirildi.

    MİLLİ MAÇLAR İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK
    Fransa'da, AB dışından gelenlerin bir hafta karantinada kaldığı hatırlatılırken, kulüplerin oyuncularını önemli karşılaşmalarda oynatamayacağı ifade edildi. Karar aynı zamanda Avrupa kıtası dışında oynanacak milli maçlar için de geçerli olacak.


    Fransız basını kararın, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik gibi milli oyuncuları da ilgilendirdiğini açıkladı. Aynı şekilde Lyon forması giyen Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın da A Milli Takımı'mızla İstanbul'da maç yapacağı için milli takıma gidemeyeceği bildirildi.

        PSG forması giyen ve Senegal Milli Takımı'na davet alan Idrissa Gueye ve Abdou Diallo'nun Paris'te kalacağı kaydedildi. Kıta dışında oynayacak Fransa Milli Takımı'nın ise bu karardan muaf tutulacağı aktarıldı.


        A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç'te ve 30 Mart'ta Letonya ile karşı karşıya gelecek.

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