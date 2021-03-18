SON DAKİKA: Fransa'dan şok karar! Milli oyuncular için korona yasağı geldi

Fransa Profesyonel Futbol Ligi, mart ayı sonunda oynanacak milli maçlarla ilgili flaş bir karar aldı. Buna göre; Ligue 1 ve Ligue 2 ekipleri, AB dışından olan oyuncularını milli takıma göndermeme hakkına sahipler. Bu kararın, Fransa'da uygulanmakta olan yeni tip koronavirüs salgını önlemleri neticesinde alındığı bildirildi.