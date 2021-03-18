BBL Futbolist maçı saat kaçta? E-Spor Valorant Masters BBL Futbolist maçı nasıl izlenir?

VALORANT MASTERS NEDİR?

Turnuvada mücadeleme etme şansı yakalayan 8 takım, 12-18 Mart tarihleri arasında oynanacak maçlarla kozlarını paylaşacaklar. Yarı final karşılaşmaları 20 Mart'ta gerçekleşirken, final karşılaşması ise 21 Mart'ta gerçekleşecek. 12 Mart'ta başlayacak Masters Türkiye'de rekabet hat safhada!

Masters Türkiye'de yarışma şansı bulan 8 başarılı takım 12-13-14-18-19 Mart tarihlerindeki grup aşamalarında kozlarını paylaşacak. Yarı finaller 20 Mart'ta ve final maçları 21 Mart'ta gerçekleşecek. Tüm maç günlerinde yayınlar saat 17.00'da açılacak, karşılaşmalar ise 18.00'da başlayacak.Tüm bu heyecanlı karşılaşmalar VALORANT Espor'un Twitch ve Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.