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    • 18.03.2021 17:10
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    maçı saat kaçta? E-Spor Valorant Masters nasıl izlenir?

    Valorant Masters turnuvasında oynanacak maçı saat kaçta? nasıl izlenir? Valorant Masters turnuvasında elemeleri geçen ve turnuvaya katılan 8 takım en iyisi olmak ve Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek için mücadele ediyor. Bu akşam oynanacak BBL Futbolist maçı ise merakla bekleniyor. Peki ?

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    BBL Futbolist maçı saat kaçta? E-Spor Valorant Masters BBL Futbolist maçı nasıl izlenir?

    BBL Futbolist maçı saat kaçta? Valorant Masters turnuvasında oynanacak E-Spor karşılaşması BBL Futbolist maçı nasıl izlenir? Twitch canlı yayınlarıyla Valorant Masters heyecanı devam ediyor. Son zamanların popüler oyunu Valorant'ın dünya genelinde düzenlenen turnuvasında bu akşam oynanacak BBL Futbolist maçı merakla bekleniyor. Peki BBL Futbolist maçı saat kaçta?

    BBL FUTBOLİST MAÇI SAAT KAÇTA?

    Masters Türkiye 2. turunda bu akşam oynanacak ilk maç Fastpay Wildcats ve Oxygen ESports arasında oynanacak. Karşılaşma saat 18:00'de başlayacak. Bu karşılaşmadan sonra BBL ve Futbolist arasında günün diğer maçı oynanacak.

    BBL FUTBOLİST MAÇI NASIL İZLENİR?

    Aşağıdaki bağlantıdan Twitch canlı yayınıyla karşılaşmayı takip edebilirsiniz

    BBL FUTBOLİST MAÇI İÇİN TIKLAYINIZ

        VALORANT MASTERS NEDİR?

        Turnuvada mücadeleme etme şansı yakalayan 8 takım, 12-18 Mart tarihleri arasında oynanacak maçlarla kozlarını paylaşacaklar. Yarı final karşılaşmaları 20 Mart'ta gerçekleşirken, final karşılaşması ise 21 Mart'ta gerçekleşecek. 12 Mart'ta başlayacak Masters Türkiye'de rekabet hat safhada!

        Masters Türkiye'de yarışma şansı bulan 8 başarılı takım 12-13-14-18-19 Mart tarihlerindeki grup aşamalarında kozlarını paylaşacak. Yarı finaller 20 Mart'ta ve final maçları 21 Mart'ta gerçekleşecek. Tüm maç günlerinde yayınlar saat 17.00'da açılacak, karşılaşmalar ise 18.00'da başlayacak.Tüm bu heyecanlı karşılaşmalar VALORANT Espor'un Twitch ve Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
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