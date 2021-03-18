BBL Futbolist maçı saat kaçta? E-Spor Valorant Masters BBL Futbolist maçı nasıl izlenir?

BBL Futbolist maçı saat kaçta? Valorant Masters turnuvasında oynanacak E-Spor karşılaşması BBL Futbolist maçı nasıl izlenir? Twitch canlı yayınlarıyla Valorant Masters heyecanı devam ediyor. Son zamanların popüler oyunu Valorant'ın dünya genelinde düzenlenen turnuvasında bu akşam oynanacak BBL Futbolist maçı merakla bekleniyor. Peki BBL Futbolist maçı saat kaçta?
BBL FUTBOLİST MAÇI SAAT KAÇTA?
Masters Türkiye 2. turunda bu akşam oynanacak ilk maç Fastpay Wildcats ve Oxygen ESports arasında oynanacak. Karşılaşma saat 18:00'de başlayacak. Bu karşılaşmadan sonra BBL ve Futbolist arasında günün diğer maçı oynanacak.
BBL FUTBOLİST MAÇI NASIL İZLENİR?
Aşağıdaki bağlantıdan Twitch canlı yayınıyla karşılaşmayı takip edebilirsiniz
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