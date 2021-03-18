Beşiktaş'ta Fenerbahçe ve derbi dışında kelimeler tüm kelimeler yasaklandı!

Siyah-Beyazlı camia sezonun belki de final maçlarından biri olan karşılaşma öncesi adeta tek yürek oldu. Kara Kartal'da kritik mücadele öncesinde kelimenin tam anlamıyla kolej havası hakim…

Siyah- Beyazlı camia da derbinin havasına çoktan girmiş durumda. Beşiktaş resmi internet sitesinden Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye attığı golleri paylaşarak taraftarların ve oyuncularını morallendiriyor. Beşiktaş'ta başkanından malzemecisine kadar herkes Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça odaklanmış durumda.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Ümraniye Tesisleri'ne kamp kurmuş vaziyette. Hepsi teknik heyet ve futbolculara moral aşılıyor. Hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam eden Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ise futbolcuları bir an olsun rahat bırakmıyor…

Tecrübeli teknik adam oyuncularını sürekli görüntülü arayıp onlara motivasyon konuşmaları yapıyor. Sergen Yalçın'ın öğrencilerine, "Fenerbahçe maçı bizim için tam bir final. Kazanırsak rakibimize yarışta büyük darbe indireceğiz. Yolumuz ise sonuna kadar açılmış olacak" ifadelerini kullandığı bildirildi. Siyah- Beyazlı futbolcuların da yönetim ve teknik heyetin motivasyon konuşmaları sonrası bir hayli hırslandıkları ve zafer sözü verdikleri öğrenildi.