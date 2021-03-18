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    • Spor
    • 18.03.2021 Gazete
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    spor, finalinde ile eşleşti

    spor, sahasında Aytemiz spor'u 2-0 mağlup ederek  finalinde 'ın rakibi oldu. Akdeniz darbesinde 'a galibiyeti getiren golleri ve kaydetti.

    Finalin adı: Beşiktaş-Antalya

    Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı kondu: -spor... Dün oynanan yarı final maçında sahasında spor'u 2-0 mağlup eden , Beşiktaş'ın ardından kupadaki ikinci finalist olmayı başardı.

    17. dakikada 'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan , kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Maçta ilk 45 dakika ev sahibi ekibin tek farklı üstünlüğü ile sona erdi.

    82. dakikada 'nin pasında ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan 'in plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın solundan ağlarla buluştu: 2-0. Geçtiğimiz cumartesi ligde Alanya'ya 4-0 yenilen Antalya, rakibinden rövanşı final bileti ile aldı.

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    Haberler Spor Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile eşleşti