Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı kondu: Beşiktaş-Antalyaspor... Dün oynanan yarı final maçında sahasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor, Beşiktaş'ın ardından kupadaki ikinci finalist olmayı başardı.

17. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Lukas Podolski, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve Antalyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Maçta ilk 45 dakika ev sahibi ekibin tek farklı üstünlüğü ile sona erdi.

82. dakikada Fredy'nin pasında ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Hakan Özmert'in plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın solundan ağlarla buluştu: 2-0. Geçtiğimiz cumartesi ligde Alanya'ya 4-0 yenilen Antalya, rakibinden rövanşı final bileti ile aldı.