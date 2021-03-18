Fenerbahçe, Galatasaray’ı 17 sayı farkla geçti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki Türk takımını karşı karşıya getiren çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 91-74 mağlup etti. İspanya'nın Salamanca kentindeki Würzburg Belediye Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 19-15 önde tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına da 44-41 önde gitti. İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe son periyoda 64-53 üstün girdi. Final çeyreğinde farkı biraz daha artıran sarı-lacivertli ekip, sahadan 91-74 galip ayrılarak, rövanş mücadelesi öncesi Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmak için 17 sayılık bir avantaj yakaladı. İki ezeli rakip arasındaki müsabakanın rövanş maçı ise 19 Mart Cuma günü oynanacak.
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