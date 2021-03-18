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    • Spor
    • 18.03.2021 Gazete
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    Fenerbahçe, Galatasaray’ı 17 sayı farkla geçti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'nde iki Türk takımını karşı karşıya getiren çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 91-74 mağlup etti. İşte yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    İlk raunt Fener'in

    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki Türk takımını karşı karşıya getiren çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 91-74 mağlup etti. İspanya'nın Salamanca kentindeki Würzburg Belediye Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 19-15 önde tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına da 44-41 önde gitti. İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe son periyoda 64-53 üstün girdi. Final çeyreğinde farkı biraz daha artıran sarı-lacivertli ekip, sahadan 91-74 galip ayrılarak, rövanş mücadelesi öncesi Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmak için 17 sayılık bir avantaj yakaladı. İki ezeli rakip arasındaki müsabakanın rövanş maçı ise 19 Mart Cuma günü oynanacak.

    EFSANE FUTBOLCU ERHAN ÖNAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
    Türk     futbolu ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından Erhan Önal, Bornova Kent Mezarlığı'nda düzenlenen tören sonrası dün toprağa verildi… Cenaze töreninde ayakta durmakta bir hayli zorlanan Erhan Önal'ın kızı Bige Önal'ı meslektaşı Aras Bulut İynemli yalnız bırakmadı…

    AUBAMEYANG ONUN İÇİN ARSENAL İLE GÖRÜŞME YAPTI
    Hatayspor ile muhteşem bir performans gösteren Boupendza ile ilgili flaş gelişme… Boupendza'nın Gabon Milli Takımı'ndan arkadaşı Arsenal'in yıldızı Aubameyang, golcü oyuncunun transferi adına kulüp yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

        RED BULL M.E.O DÜNYA FİNALLERİ İSTANBUL'DA NEFESLERİ KESECEK
        Dünyanın         en önemli 32 takımı ve 16 oyuncusu, Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nde şampiyonluk için, İstanbul'da buluştu. İstanbul, 20 Mart'tan itibaren Pubg Mobile, Hearthstone ve Teamfight Tactics oyunlarının dünya şampiyonlarının belirleneceği bir arenaya dönüşecek.

        EURO 2020'DE TÜM MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANACAK!
        UEFA Başkanı Ceferin çarpıçı açıklamalara imza attı. Avrupa futbolunun patronu Ceferin, bu yaz 12 ülkede düzenlenmesi planlanan EURO 2020'de tüm maçların seyircili olacağını ve bunu kabul etmeyen ülkelerde maçların oynanmayacağını açıkladı.

        EFES MACCABİ'YE TARİHİNİN EN BÜYÜK YENİLGİSİNİ YAŞATTI
        İsrail         medyası Euroleague'deki Anadolu Efes yenilgisini "Efes, Maccabi'ye sahasında tarihinin en büyük yenilgisini yaşattı" satırlarıyla okuyucularına duyurdu. Haaretz, 99-66'lık yenilgi ile ilgili "Anadolu Efes müthiş oynuyor" ifadelerini kullandı.

            TRABZON'A BERAT'TAN MÜJDE VAR
            Ankaragücü             maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Berat Özdemir sevinci yaşanıyor. Dünkü idmanda takımla birlikte çalışan genç yıldız hafta sonu forma giyebilecek. Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Edgar Ie ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

            BENİM PAROLAM DÜRÜST FUTBOL
            Trabzon            'un defanstaki sigortası Vitor Hugo önemli açıklamalar yaptı. Brezilyalı yıldız, "Maçta hakemle ve rakiple uğraşmam. Dürüst ve temiz oynamaya çalışırım" dedi.

            İKİ YILDIZ GÖRÜŞME ODASINA
            Abdullah Avcı son haftalarda formsuz olan Ekuban ve Nwakaeme ile özel olarak görüştü. Avcı iki yıldıza da "Takımın size çok ihtiyacı var" dedi.

                DONK DÖNDÜ ASLAN ARTIK TAM KADRO
                Cimbom yarın oynayacağı Rize maçının hazırlıklarını çok moralli bir şekilde sürdürüyor. Sakatlığı geçen Ryan Donk'un takıma katılması yüzleri güldürürken, Sarı-Kırmızılılar çok uzun bir aradan sonra tam kadro idman yaptı. İdmanda yine 4-4-2 sistemi deneyen teknik direktör Fatih Terim'in Donk'un dönüşü sonrası 3-5-2'yi de düşündüğü öğrenildi.

                YÖNETİMDEN ŞOK EDEN ZEMİN CEZASI!
                Galatasaray                 yönetimi, Türk Telekom Stadı'nda yaşanan büyük zemin krizi sonrası stat işletme direktörü Murat Ersoy'un görevine son verdi. Yapılan açıklamada stadın bakım amiri olan Ali Çelikkıran'ın velaketen bu göreve getirildiği duyuruldu.

                JOSEF DE SOUZA'DAN MÜJDELİ HABER!
                Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza, Al Ahli takımında ödemelerini alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetmiş ve Kartal'a imza atmıştı. Al Ahli, FIFA'ya başvurmuştu. FIFA, Josef'i haklı buldu. Arap kulubü Sambacı'ya 4 milyon 700 bin Euro ödeme yapacak.

                    DERBİ HALİL UMUT MELER'İN
                    Süper Lig'de 31. haftada oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Maçta Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, yapacak.

                    ÇİZME'DEN KORAY GÜNTER İDDİASI
                    İtalyan medyası Beşiktaş'ın Verona'nın 26 yaşındaki stoperi Koray Günter ile ilgilendiğini yazdı. Günter, G.Saray'da da oynamıştı.

                    YUSUF PENALTI KAÇIRDI LİLLE KUPADAN ELENDİ
                    Fransa                     Kupası son 16 turunda Lille'i 3-0 mağlup eden PSG çeyrek finale yükseldi. Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı. Yusuf 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. PSG; Icardi ve Mpabbe(2)'nin golleriyle çeyrek finale yükseldi.

                        KARŞIYAKA DEPLASMANDA 9 SAYI FARKLA KAZANDI
                        FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon takımını 72-63 mağlup etti. Karşıyaka gruptaki 2. galibiyetini elde etti.

                        FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ ZALGİRİS KANASU
                        THY Euroleague'in 30. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko bugün Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

                        İRFAN CAN DÜNYA EVİNE GİRDİ
                        Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, dün Gözde Doyran ile evlendi. Çiftin nikah töreninde Ali Koç ve Emre Belözoğlu da yer aldı.
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