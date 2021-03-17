Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray , kontratı sona erecek olan kalecisi Fernando Muslera 'nın sözleşmesini düzenlediği imza töreniyle 2024 yılına kadar uzattı. Muslera 'ya önümüzdeki 3 sezonda yıllık 2.5 milyon Euro ödenecek.





KAFAMDA SORU İŞARETİ YOKTU

Başka takımlardan da teklifler aldığını söyleyen Muslera, "Kafamda bir an bile soru işareti olmadı. Galatasaray benim evim. Bu forma altında ne kadar kupa varsa hepsini istiyorum" dedi.







CENGİZ: 3 KURUŞUN PEŞİNE DÜŞMEDİ

Başkan Cengiz, imza töreninde "Muslera öyle bir isim ki rakip takımlar da ona saygı duyuyor. Muslera bizim çok şeyimiz. Bize kaptanlık yaptı. 3 kuruşun peşine düşmedi" açıklamasını yaptı.



MUSLERA BENİM SAĞ KOLUM!

2. Başkan Abdurrahim Albayrak, "Muslera'dan futbolcularla indirim yapmasını konuşmasını istemiştim. İlk indirimi kendisi yaptı. O beninm sağ kolum" diye konuştu.



Kaptan Fernando Muslera 3 yıl daha Sarı-Kırmızılı takımın kalesini koruyacak.







2 MÜJDE DAHA GELİYOR

Abdurrahim Albayrak, "Marcao ve Luyindama ile görüşmelerde sona yaklaştık" açıklamasını yaptı.



Fernando Muslera'nın imza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan 2 müjde daha geldi. Albayrak, "Luyindama ve Marcao ile görüşmelerde sona yaklaştık. İnşallah başkanımızın önüne getireceğiz" ifadesini kullandı. Her iki oyuncunun da sözleşmesi 2022 Haziranı'nda sona eriyor. Ancak yönetim elini çabuk tutmak istiyor.







MOHAMED'İN OPSİYONU BİZDE

Mostafa Mohamed'in durumu hakkında da konuşan Albayrak, "Bütün opsiyonlar bizim elimizde. Allah'ın izniyle Mohamed Galatasaraylı'dır" dedi.

