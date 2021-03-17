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    • Spor
    • 17.03.2021 Gazete
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    , ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! "Ne kadar kupa varsa istiyorum"

    , ’nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Uruguaylı kaleci yılda 2.5 milyon Euro kazanacak. Muslera, "Başka teklifler de vardı ama G.Saray benim ailem. Ne kadar kupa varsa hepsini istiyorum" dedi.

    Ne kadar kupa varsa istiyorum
    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , kontratı sona erecek olan kalecisi 'nın sözleşmesini düzenlediği imza töreniyle 2024 yılına kadar uzattı. 'ya önümüzdeki 3 sezonda yıllık 2.5 milyon Euro ödenecek.



    KAFAMDA SORU İŞARETİ YOKTU
    Başka     takımlardan da teklifler aldığını söyleyen Muslera, "Kafamda bir an bile soru işareti olmadı. Galatasaray benim evim. Bu forma altında ne kadar kupa varsa hepsini istiyorum" dedi.



    CENGİZ: 3 KURUŞUN PEŞİNE DÜŞMEDİ
    Başkan , imza töreninde "Muslera öyle bir isim ki rakip takımlar da ona saygı duyuyor. Muslera bizim çok şeyimiz. Bize kaptanlık yaptı. 3 kuruşun peşine düşmedi" açıklamasını yaptı.

    MUSLERA BENİM SAĞ KOLUM!
    2. Başkan , "Muslera'dan futbolcularla indirim yapmasını konuşmasını istemiştim. İlk indirimi kendisi yaptı. O beninm sağ kolum" diye konuştu.

    Kaptan Fernando Muslera 3 yıl daha Sarı-Kırmızılı takımın kalesini koruyacak.



    2     MÜJDE DAHA GELİYOR
    Abdurrahim Albayrak, "Marcao ve Luyindama ile görüşmelerde sona yaklaştık" açıklamasını yaptı.

    Fernando Muslera'nın imza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan 2 müjde daha geldi. Albayrak, "Luyindama ve Marcao ile görüşmelerde sona yaklaştık. İnşallah başkanımızın önüne getireceğiz" ifadesini kullandı. Her iki oyuncunun da sözleşmesi 2022 Haziranı'nda sona eriyor. Ancak yönetim elini çabuk tutmak istiyor.



    MOHAMED'İN OPSİYONU BİZDE
    Mostafa Mohamed'in durumu hakkında da konuşan Albayrak, "Bütün opsiyonlar bizim elimizde. Allah'ın izniyle Mohamed Galatasaraylı'dır" dedi.

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    Haberler Spor Galatasaray, Fernando Muslera ile 3 yıllık sözleşme imzaladı! "Ne kadar kupa varsa istiyorum"