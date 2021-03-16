"Teşekkür etmek istediğim insanlar var. Başta Mustafa Cengiz olmak üzere Abdurrahim Bey, Yusuf Bey, ilk günden beri bana destek olan Fatih Terim, beraber çalıştığım futbolcular, takım personelleri. Takım personellerine ayrı bir parantez açmak istiyorum. Öz kardeşim olarak gördüğüm Mert'e teşekkür etmek istiyorum. Şükrü'ye çok teşekkür ediyorum. Çok enteresan duygular da yaşıyorum. Daha önceki takım arkadaşlarım, kaptanlarım Selçuk İnan, Hakan Balta, Necati, Riera antrenör ama aynı başarı için uğraşıyoruz. Aklıma gelmeyen çok insan olabilir, onlardan da özür diliyorum. 10 sene içinde benimle olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum."

''BAŞKA YERDEN TEKLİFLER VARDI AMA GALATASARAY BENİM AİLEM''

"Bugün de evimdeyim. Herkesin en rahat hissettiği yer nasıl eviyse ben de evimdeyim. Abdurrahim Bey'in de söylediği gibi başka yerden teklifler vardı, başka şeyler olabilirdi ama Galatasaray benim ailem. Zaten ilk günden beri kafamda bir şüphe yoktu. Şimdi de evimde 3 sene daha kalmak için imza atacağım."