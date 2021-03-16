Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
Fernando Muslera'nın Galatasaray ile sözleşmesini 3 yıl daha uzattığı imza törenini canlı takip ediyoruz.
BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ: KAPTAN GİBİ KAPTAN MUSLERA
"Yanımdaki isim Muslera öyle bir isim ki herkesin sevdiği ve saygı duyduğu bir isim. Bu tür saygınlıkları lafla alamazsınız. Bu bir yaşam tarzının yansımasıdır. Rakiplerimizin bile saygısını kazanmış bir isim. Çok sevdiğimiz bir insan. Tüm futbolcularımızın da sevdiği bir insan. Kaptan gibi kaptan. Ligde 300 maç barajını geçen ilk yabancı oyuncu. 10 yıldır bizimle beraber. Ayağı kırıldığında yokluğunu şiddetle aradığımız bir isim. Sakın 2. ve 3. kalecilerimiz alınmasın. Ligde üst üste 10 sezon aynı takımın formasını giyen ilk yabancı futbolcu. Fenerbahçe'de de Alex var, o da alınmasın.
Simovic'ten sonra gol atan ilk kaleci. Galatasaray'da en çok kupa kazanan yabancı futbolcu. Bir sezonda en fazla maçta gol yemeyen Galatasaray kalecisi. 10 sezon oynadı, 14 kupa kaldırdı. 303 maçın 113'ünde gol yememiş. Maçların 3'te 1'inde gol yememiş, müthiş bir rakam. Bizim çok şeyimiz Muslera, her şeyimiz. Türkçesi de çok gelişti, Mert'e ihtiyaç duyar mı bilmiyorum. Sevgili Sneijder ve sevgili Drogba ile konuşurken yapılan bir espriydi. İnşallah Galatasaray'a başkan da olur. Kendisinden bu kadar memnunuz. Kendisine çok, çok teşekkür ediyoruz."
ABDURRAHİM ALBAYRAK: MUSLERA BENİM SAĞ KOLUM
"Muslera benim sağ kolum diyebiliriz. Bu pandemi döneminde Selçuk İnan ile beraber iki kaptan, bütün futbolcularla görüştü. Hepsinden indirim yapmalarını talep etmiştik. Muslera, başta ben indirim yapayım dedi. Bu bir duruştur. Gerçekten iyi bir indirim aldı. İki tane arkadaşımız bu indirime katılmadı ama Muslera'nın bu davranışını asla unutmayacağım. Kendisine Amerika'dan çok ciddi bir teklif geldi. Bu teklife şahidim. Ama Muslera ''Ben Galatasaraylıyım, futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum'' dedi. Bu hareketiyle Galatasaray'da bir kez daha taht kurdu. Aldığı paradan büyük bir fedakarlık yaparak anlaşma sağladık. Birbirimizle sarıldık. Keşke o anları görüntüleyebilseydik. Neden bu günü seçtik peki? Muslera da bunu bilmiyor. Geçen sene Rizespor maçında sakatlanmıştı. Şimdi Rizespor maçından önce Muslera ile sözleşme imzalamayı uygun gördük. Şahsım adına Muslera'ya teşekkür ediyorum, uzun yıllar takımda kalmasını diliyorum. İlk sözleşmesinde de beraberdik. Devam ettiğimiz için çok mutluyum."