Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    'da 'nın yerine

    ile yollarını ayıran G.Saray'da yeni sezon için 10 numara arayışları başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren ilk ismin olduğu iddia edildi. basınına göre , 'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcuya teklif yaptı. Bu sezon 17 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Caktas'ın 'a gelmeye çok sıcak baktığı da belirtildi.

    Belhanda'nın yerine Mijo Caktas

    Belhanda ile yollarını ayıran G.Saray'da yeni sezon için 10 numara arayışları başladı. Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren ilk ismin olduğu iddia edildi. basınına göre , 'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcuya teklif yaptı. Bu sezon 17 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Caktas'ın 'a gelmeye çok sıcak baktığı da belirtildi.

    Çok golcü bir oyuncusu olan Caktas, geçen sezon da 33 maçta rakip ağları 20 kez sarstı. Caktas'ı geçen sezon da istemişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mijo Caktas