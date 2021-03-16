Samsun 9 kişiyle puanı kaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

KASIMPAŞA 1 PUANI 90+7'DE KURTARDI!

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. Herkes maç böyle bitecek diye beklerken 90+2. dakikada Artem Kravets skoru 1-0 yaptı. 90+7'de bu kez sahneye Hajradinovic çıktı ve attığı golle skoru belirledi: 1-1.