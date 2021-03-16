Samsun 9 kişiyle puanı kaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF 1. Lig'de Altınordu ve Samsunspor 0-0 berabere kaldı. Konuk ekip 24. dakikada Gökhan Alsan ve 72. dakikada Nadir Çiftçi'nin kırmızı kart görmesine rağmen 1 puanı almayı başardı.
FURKAN'DAN 16 SAYI
NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs'ü 134-99 yendi. Furkan Korkmaz 15 dakikada 16 sayı atarak büyük alkış topladı.
ÇİFT FORVETE FEGHOULİ İLE DEVAM!
Cuma Rize'yi konuk edecek olan Galatasaray 3 puana kilitlendi. Fatih Terim'in Kayseri'de ilk kez denediği ve çok memnun kaldığı 4-4-2'ye devam edeceği öğrenildi. Başarılı hocanın sadece Emre Akbaba'nın yerine Feghouli'yi 11'e alacağı belirlendi.