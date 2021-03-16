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    • Spor
    • 16.03.2021 Gazete
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    Samsun 9 kişiyle puanı kaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    . Lig’de ve Samsunspor 0-0 berabere kaldı. Konuk ekip 24. dakikada ve 72. dakikada ’nin kırmızı kart görmesine rağmen 1 puanı almayı başardı.

    Samsun 9 kişiyle puanı kaptı

    TFF 1. Lig'de Altınordu ve Samsunspor 0-0 berabere kaldı. Konuk ekip 24. dakikada Gökhan Alsan ve 72. dakikada Nadir Çiftçi'nin kırmızı kart görmesine rağmen 1 puanı almayı başardı.

    FURKAN'DAN 16 SAYI
    NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs'ü 134-99 yendi. Furkan Korkmaz 15 dakikada 16 sayı atarak büyük alkış topladı.

    ÇİFT FORVETE FEGHOULİ İLE DEVAM!
    Cuma     Rize'yi konuk edecek olan Galatasaray 3 puana kilitlendi. Fatih Terim'in Kayseri'de ilk kez denediği ve çok memnun kaldığı 4-4-2'ye devam edeceği öğrenildi. Başarılı hocanın sadece Emre Akbaba'nın yerine Feghouli'yi 11'e alacağı belirlendi.

        TAYLAN'IN GÖZÜ CUMA GÜNÜNDE!
        Müthiş performansını milli forma ile taçlandırmak isteyen Taylan'ın gözü kulağı Şenol Güneş'te… Yıldız futbolcunun cuma açıklanması beklenen kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        MUSLERA İMZAYI ATIYOR
        Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaptan Fernando Muslera yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Galatasaray yönetimi, Uruguaylı kaleci ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda kesin olarak anlaşma sağladı. Bugün saat 14.30'da Muslera için imza töreni düzenleneceği açıklandı. 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Sarı-Kırmızılı takıma transfer olan 35 yaşındaki kaleci ismini kulübün efsaneleri arasına yazdırdı. Muslera 5 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

        KASIMPAŞA 1 PUANI 90+7'DE KURTARDI!
        Süper         Lig'de haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. Herkes maç böyle bitecek diye beklerken 90+2. dakikada Artem Kravets skoru 1-0 yaptı. 90+7'de bu kez sahneye Hajradinovic çıktı ve attığı golle skoru belirledi: 1-1.

            GÖKHAN GÖNÜL DERBİDE YOK
            Gençlerbirliğ            i maçında sakatlanan Gökhan Gönül'den kötü haber geldi. Diz iç yan bağ üst yapışma ödem tespit edilen Gökhan, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

            PELKAS GERÇEK MEVKİSİNİ ARIYOR!
            Forvet arkasında oynadığı maçlarda kalitesini gösteren, takıma defansif katkılar da yapabilen Pelkas, solda zorlanıyor. Konya maçında gerçek mevkisinde çok iyi oynayan Pelkas, Gençler'e karşı solda performans düşüklüğü yaşadı.

            BEŞİKTAŞ BÜYÜKTÜR ALTINDA KALIRSINIZ!
            Beşiktaş Medya Sorumlusu Erol Kaynar, twitter'dan sert mesajlar verdi. Kaynar, "Galip gelsek de verilmeyen penaltımızı göz ardı edecek değiliz. Tavsiyemiz algı yönetimini bırakın, sahada işinize bakın! Beşiktaş büyük camiadır altında kalırsınız" dedi.

                ROSİER KALMAK İSTİYOR
                Bu sezon Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili görüntüyle alkış toplayan Rosier, takımda kalmak istediğini menajerine iletti. Rosier, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyiyor.

                CENK TOSUN DERBİYE SAKLANDI
                Beşiktaş'ta topla çalışmalara başlayan Cenk Tosun, Başakşehir ile oynananacak kupa maçında riske edilmeyecek. Milli golcünün F.Bahçe derbisinde sahada olması bekleniyor. Cenk, ligde son 4 maçta forma giymemişti.

                10 YILDIR KUPAYA HASRET!
                Beşiktaş                , Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 2011 yılında kazandı. O sezon finalde Başakşehir'e penaltı atışlarıyla üstünlük kuran Beşiktaş, 10 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

                    EFES'İN ZORLU SINAVI
                    Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 23. hafta erteleme maçında bugün deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşılaşacak. Kritik maç saat 20.30'da start alacak.

                    BURSA'YA BÜYÜK ŞOK
                    Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ile birlikte Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektrikleri, 2019 yılından bu yana biriken 4 milyon liralık borç nedeniyle kesintiye uğradı.

                    İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRDIK
                    Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Ankaragücü maçında hataları, kayıpları ve eksileri tek bir maça sığdırdık. Riskler aldık. Rakibimizin işini kolaylaştırdık" diye konuştu.

                        TRİBÜNDEN FENER FORVETLERİNİ GEÇTİ!
                        G.Saray'ın golcüsü Falcao 12 maçta 8 gol, 2 asist üretti. Fenerbahçe'de Cisse 4, Thiam 6 ve Samatta ise 4 gol attı. Sosyal medyadan "Falcao tribünden 3'ünü geçti" yorumları yapıldı.

                        BİTİRİM İKİLİ DURDU FIRTINA DİNDİ!
                        Karadeniz Fırtınası'nda Ekuban ve Nwakaeme'nin düşüşleri sürüyor. Ekuban 9, Nwakaeme ise 5 haftadır sessizliğini korurken, söz konusu haftalarda ise sadece 2 asist yapabildiler. Abdullah Avcı'nın bu hafta içerisinde iki oyuncuyla özel görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.

                        TRABZONSPOR'DA GOL SORUNU
                        Trabzonspor son 4 sezondaki en az gol attığı dönemi yaşarken, son 4 maçta sadece 3 gol atabildi. Bordo-Mavililer 29 haftada 35 gol atarak maç maçı sadece 1.20 gol ortalaması ile oynadı. Fırtırna, ligde ilk 10 içerisinde yer alan takımlar arasında 32 gollü Sivasspor'dan sonra 35 golle en az gol atan ikinci takım konumunda.
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                        Haberler Spor Samsun 9 kişiyle puanı kaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)