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    • 16.03.2021 16:16
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    5 yıl aradan sonra geri döndü! Zlatan Ibrahimovic'ten flaş karar

    Futbolun efsane isimlerinden Zlatan Ibrahimovic'in 5 yıl aradan sonra yeniden Milli Takımı'na döndüğü açıklandı. 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli takımı bıraktığını açıklayan Ibrahimovic de kararı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

    5 yıl aradan sonra geri döndü! Ibrahimovic'ten flaş karar

    Zlatan Ibrahimovic, 5 yıllık bir aranın ardından İsveç Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Zlatan Ibrahimovic'in milli takıma geri döndüğünü duyurdu.

    Andersson, "Müthiş bir tecrübesi var ve bunu takımdaki diğer oyunculara aktarabilir. Geri dönmek istemesi çok komik ancak şu an İsveç'in sahip olduğu en iyi oyuncu..." dedi.

    39 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

        GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ VERMİŞTİ
        EURO 2016'nın ardından İsveç Milli Takımı'nı bırakan Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Söz konusu paylaşımın ardından Zlatan Ibrahimovic'in milli takıma geri dönebileceği dedikoduları konuşulmuştu.

        Kişisel Twitter hesabından İsveç Milli Takımı'nda forma giydiği dönemlerden fotoğrafını paylaşan 39 yaşındaki oyuncu, "Görmeyeli uzun zaman oldu." ifadelerini kullanmıştı.

        "GERİ DÖNMEYECEĞİM, İSVEÇLİLERİ KIZDIRMAK İSTEDİM"
        Zlatan Ibrahimovic, bahsi geçen paylaşımın ardından yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcu yaptığı son açıklamada, "Geri dönmeyeceğim. Sadece İsveçli insanları kızdırmak istedim" demişti.
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        Haberler Spor 5 yıl aradan sonra geri döndü! Zlatan Ibrahimovic'ten flaş karar