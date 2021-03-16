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    • 16.03.2021 18:35
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    TFF 'ın 'hakem' iddialarıyla ilgili na başvuruda bulundu!

    Son dakika haberleri... (TFF), futbol yorumcusu 'ın iddialarıyla ilgili tahkikat yapılması için na başvuruda bulundu.

    AA
    TFF'den başsavcılığa 'Çakar' başvurusu!

    (TFF), futbol yorumcusu 'ın iddialarıyla ilgili tahkikat yapılması için na başvuruda bulundu.

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, faal bir hakemle görüşme yaptığını iddia ederek, bir süredir hakem camiasını töhmet altında bırakan açıklamalarda bulunmaktadır. Açıklamalarında herhangi bir somut kanıt sunmayan Ahmet Çakar, görüşme yaptığını iddia ettiği hakemin ismini açıklamayacağını defalarca vurgulamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Çakar'ın müteakip defalar gündeme getirdiği iddialarla ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Spor TFF Ahmet Çakar'ın 'hakem' iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu!