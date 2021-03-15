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    • 15.03.2021 10:10
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    'nda yarı final maçlarının hakemi belli oldu!

    Son dakika haberine göre Yarı Final müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelelerinde rakiplerine üstünlük kuracak iki ekip finale yükselecek.

    Kupada hakemler belli oldu!

    Yarı Final karşılaşmalarını yönetecek olan hakemler resmi sitesinden yayınlandı.

    İşte Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelerini yönetecek hakemler:

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    YARI FİNAL HEYECANI
    Futbolda mücadelesi yarın Beşiktaş ile arasında oynanacak maçla başlayacak.

    İki takım arasındaki karşılaşma saat 20.45'te 'ta yapılacak.

    Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise ile , 17 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak.

    Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelelerinde rakiplerine üstünlük kuracak iki ekip finale yükselecek.

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemi belli oldu!