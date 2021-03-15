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    • Spor
    • 15.03.2021 Gazete
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    , lig sonuncusu ’ne kaybetti

    'in 30. haftasında , ligde kalma mücadelesi veren 'ni konuk etti. Karşılaşmayı Başkent ekibi, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanarak ligde kalma adına önemli bir galibiyet aldı.

    İntihar!

    F.Bahçe G.Birliği'ne evinde 2-1 kaybetti. 11. dakikada Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Osayi topu ağlarla buluşturamadı. 15'te kale önündeki topa dokunamadı. mutlak bir golden oldu. 35'teki serbest vuruşta ortaladı, kafayla tamamladı: 1-0.

    ARDA MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ
    39'da 'in ortasında altıpas üzerinde Serdar Aziz'in ters vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1. 61'de 'nın altıpasa çevirdiği topa 'den önce dokundu.

    FENER SAVUNMASI UYUDU
    63'te Candeias'ın ortasında kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2... 69'da 'nun sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı. 74'te Serdar Aziz kale dibinden kaçırdı.

    İRFAN CAN'IN ŞUTU DİREKTE
    83'te Sosa ceza sahası içine girmeden sert vurdu. Nordfeldt müthiş çıkardı. 90+3'te ceza sahası içinde önünde kalan topa sert vurdu. Top direkten geri geldi.

    21 YIL SONRA FENER'İ DEVİRDİ
    Fenerbahçe     şampiyonluk yarışında önünde şok bir yenilgi aldı. Başkent ekibi, Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl aradan sonra ilk kez mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de bu sezon 6. kez sahadan yenik ayrıldı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe, lig sonuncusu Gençlerbirliği’ne kaybetti