F.Bahçe G.Birliği'ne evinde 2-1 kaybetti. 11. dakikada Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Osayi topu ağlarla buluşturamadı. 15'te Serdar Aziz kale önündeki topa dokunamadı. Fenerbahçe mutlak bir golden oldu. 35'teki serbest vuruşta Sosa ortaladı, Novak kafayla tamamladı: 1-0.

ARDA MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ

39'da Halil İbrahim'in ortasında altıpas üzerinde Serdar Aziz'in ters vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1. 61'de Samatta'nın altıpasa çevirdiği topa Cisse'den önce Arda dokundu.

FENER SAVUNMASI UYUDU

63'te Candeias'ın ortasında Ayite kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2... 69'da Gustavo'nun sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı. 74'te Serdar Aziz kale dibinden kaçırdı.

İRFAN CAN'IN ŞUTU DİREKTE

83'te Sosa ceza sahası içine girmeden sert vurdu. Nordfeldt müthiş çıkardı. 90+3'te İrfan Can ceza sahası içinde önünde kalan topa sert vurdu. Top direkten geri geldi.

21 YIL SONRA FENER'İ DEVİRDİ

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Gençlerbirliği önünde şok bir yenilgi aldı. Başkent ekibi, Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl aradan sonra ilk kez mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de bu sezon 6. kez sahadan yenik ayrıldı.