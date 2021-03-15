Falcao sahalara fırtına gibi döndü: Taraftarlar doktorunu kahraman ilan etti

Radamel Falcao küllerinden doğdu, tekrar Galatasaray'ın 1. forveti oldu. Sivasspor'a duble yaptıktan sonra Kayserispor maçında 1 gol atan, 2 şutu direkte patlayan Falcao bu performansını Madrid'deki tedavisine borçlu.

Falcao'nun İspanya'daki tedavisinde tüm gününü bitlikte geçiren doktor Joaquín Juan'un yıldız golcünün sahalara güçlü dönmesinde bir numaralı etken olduğu öğrenildi.

Galatasaraylı taraftarlar da bunu üzerine İspanyol doktoru kahraman ilan etti. Doktor Joaquin Juan için şu ifadeler kullanıldı: Lokman Hekim gibi adam mübarek… Emre Taşdemir de buna tedavi olsun… Elin ayağın dert görmesin mübarek insan…

Eğer olursak şampiyonluk primi verin bu adama… Bu adam bu kulübe gelmeli… Falcao'nun doktoru derhal dünya sağlık örgütü başına getirilsin