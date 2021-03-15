Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    Falcao sahalara fırtına gibi döndü: Taraftarlar doktorunu kahraman ilan etti

    küllerinden doğdu, tekrar 'ın 1. forveti oldu. 'a duble yaptıktan sonra maçında 1 gol atan, 2 şutu direkte patlayan Falcao bu performansını 'deki tedavisine borçlu. Falcao'nun 'daki tedavisinde tüm gününü bitlikte geçiren doktor 'un yıldız golcünün sahalara güçlü dönmesinde bir numaralı etken olduğu öğrenldi.

    Falcao sahalara fırtına gibi döndü

    Radamel Falcao küllerinden doğdu, tekrar 'ın 1. forveti oldu. 'a duble yaptıktan sonra maçında 1 gol atan, 2 şutu direkte patlayan Falcao bu performansını 'deki tedavisine borçlu.

    Falcao'nun 'daki tedavisinde tüm gününü bitlikte geçiren doktor 'un yıldız golcünün sahalara güçlü dönmesinde bir numaralı etken olduğu öğrenildi.

    Galatasaraylı taraftarlar da bunu üzerine İspanyol doktoru kahraman ilan etti. Doktor için şu ifadeler kullanıldı: gibi adam mübarek… de buna tedavi olsun… Elin ayağın dert görmesin mübarek insan…

    Eğer olursak şampiyonluk primi verin bu adama… Bu adam bu kulübe gelmeli… Falcao'nun doktoru derhal başına getirilsin

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Falcao sahalara fırtına gibi döndü: Taraftarlar doktorunu kahraman ilan etti