Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Ankaragücü ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Göztepe maçı 14 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ

Ankaragücü: Friedrich, Atila, Sarlija, Kulusic, Kitsiou, Saba, Endri, İbrahim Akdağ, Bartolomeu, Alper, Borven

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye