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    • 14.03.2021 13:22
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    • 14.03.2021 13:22
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    CANLI | - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 30. haftasında başkent temsilcisi , evinde İzmir temsilcisi 'yi konuk ediyor. Ankaragücü kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isterken, Göztepe ise 5 maçlık yenilmezlik serisine devam etme amacında. Karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Ankaragücü - Göztepe

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Ankaragücü - Göztepe maçı 14 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN ts 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
    Ankaragücü: Friedrich, Atila, Sarlija, Kulusic, Kitsiou, Saba, Endri, İbrahim Akdağ, Bartolomeu, Alper, Borven
    Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Ndiaye

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