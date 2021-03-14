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Fenerbahçe'de bu akşam Kadıköy'de oynanacak Gençlerbirliği mücadelesi öncesi Enner Valencia sıkıntısı yaşanıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden biri olan tecrübeli futbolcu adeta joker pozisyonundaydı. Her iki kanatta oynamasının yanı sıra ileri uçta da görev yapabilen Ekvadorlu yıldız; adam eksiltiyor, oyun kuruyor ve daha da önemlisi skora doğrudan katkı yapıyordu.

Valencia özellikle son iç saha maçı olan 1-1'lik Antalyaspor mücadelesinde puanı getiren isim olmuştu. Takımın açamadığı Antalyaspor savunmasını tek başına aşan Valencia, üç kişiyi geçip golünü atmıştı.