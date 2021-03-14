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    • 14.03.2021 10:16
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    • 14.03.2021 10:16
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    'de 'nın yokluğu planları bozdu

    Son dakika i | Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek Fenerbahçe'de 'nın cezası nedeniyle oynayamayacak olması 'un planlarını değiştirmesine neden oldu.

    Fenerbahçe'de planları bozan gelişme
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    'de bu akşam Kadıköy'de oynanacak Gençlerbirliği mücadelesi öncesi sıkıntısı yaşanıyor. Teknik direktör 'un en çok güvendiği isimlerden biri olan tecrübeli futbolcu adeta joker pozisyonundaydı. Her iki kanatta oynamasının yanı sıra ileri uçta da görev yapabilen Ekvadorlu yıldız; adam eksiltiyor, oyun kuruyor ve daha da önemlisi skora doğrudan katkı yapıyordu.

    Valencia özellikle son iç saha maçı olan 1-1'lik Antalya mücadelesinde puanı getiren isim olmuştu. Takımın açamadığı Antalyaspor savunmasını tek başına aşan Valencia, üç kişiyi geçip golünü atmıştı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın yokluğu planları bozdu