Süper Lig'in 30. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in kadroda yer almadığı bildirildi.

Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Kafilede şu isimler yer aldı.



UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

EDGAR IE

AHMETCAN KAPLAN

ATAKAN GÜNDÜZ

MAJID HOSSEINI

SERKAN ASAN

HÜSEYİN TÜRKMEN

MARLON XAVIER

FARUK CAN GENÇ

ABDULKADİR PARMAK

LEWIS BAKER

FLAVIO DA SILVA

ANASTASIOS BAKASETAS

YUNUS MALLI

CALEB EKUBAN

YUSUF SARI

SAFA KINALI

ANTHONY NWAKAEME

BENIK AFOBE

DJANINY SEMEDO





