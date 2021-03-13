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    • 13.03.2021 14:45
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    SON DAKİKA: Trabzonspor'da sakatlık şoku: Berat Özdemir, maçı kadrosuna alınmadı

    'in 30. haftasında yarın Büyükşehir Belediye ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in kadroda yer almadığı bildirildi. Öte yandan Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

    AA
    Fırtına'da sakatlık şoku! Kadroya alınmadı

    'in 30. haftasında yarın Büyükşehir Belediye ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in kadroda yer almadığı bildirildi.

    Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.


    Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Kafilede şu isimler yer aldı.


    UĞURCAN ÇAKIR
    ERCE KARDEŞLER
    ARDA AKBULUT
    EDGAR IE
    AHMETCAN KAPLAN
    ATAKAN GÜNDÜZ
    MAJID HOSSEINI
    SERKAN ASAN
    HÜSEYİN TÜRKMEN
    MARLON XAVIER
    FARUK CAN GENÇ
    ABDULKADİR PARMAK
    LEWIS BAKER
    FLAVIO DA SILVA
    ANASTASIOS BAKASETAS
    YUNUS MALLI
    CALEB EKUBAN
    YUSUF SARI
    SAFA KINALI
    ANTHONY NWAKAEME
    BENIK AFOBE
    DJANINY SEMEDO


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    Haberler Spor SON DAKİKA: Trabzonspor'da sakatlık şoku: Berat Özdemir, Erzurumspor maçı kadrosuna alınmadı