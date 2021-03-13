Süper Lig'in 30. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in kadroda yer almadığı bildirildi.
Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, "Alanyaspor karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde zorlanma oluşan Berat Özdemir'in hafta içerisinde çekilen MR sonucunda 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuz Erzurumspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Kafilede şu isimler yer aldı.
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
EDGAR IE
AHMETCAN KAPLAN
ATAKAN GÜNDÜZ
MAJID HOSSEINI
SERKAN ASAN
HÜSEYİN TÜRKMEN
MARLON XAVIER
FARUK CAN GENÇ
ABDULKADİR PARMAK
LEWIS BAKER
FLAVIO DA SILVA
ANASTASIOS BAKASETAS
YUNUS MALLI
CALEB EKUBAN
YUSUF SARI
SAFA KINALI
ANTHONY NWAKAEME
BENIK AFOBE
DJANINY SEMEDO