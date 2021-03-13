Kartal üç puanı kopardı aldı... Siyah-Beyazlılar zorlu Başakşehir deplasmanında 3-2 kazanarak zirvede takipçileri Galatasaray ve Fenerbahçe ile farkı 5 puana çıkardı. 4. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında topu kontrol eden Aleksic'in sert şutu üst direkten döndü.
ABOUBAKAR DİREĞİ DÖVDÜ!
7'de ceza yayı üzerinde önünde bulan Aboubakar'ın vuruşu da direkten döndü. 21'de Crivelli'ye Ersin gol izni vermedi. 42'de Cyle Larin'in vuruşu Rafael'den sekip ağlara gitti: 0-1.
ARKA ARKAYA GOLLER GELDİ
52'de Deniz Türüç'ün kafa golüyle Başakşehir beraberliği yakaladı: 1-1. 59'da Josef müthiş vurdu, Volkan çıkardı. 69'da Welinton sahneye çıktı ve Kartal yeniden öne geçti: 1-2.
JOSEF'TEN ALTIN VURUŞ
76. dakikada Demba Ba'nın golüyle skor 2-2 oldu. 85. dakikada Josef'in golüyle Beşiktaş bu kez 3-2 öne geçti. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve 3 puanın sahibi oldu.
11 MAÇ SONRA 2 GOL BİRDEN YEDİ
Son haftalarda hücumda olduğu kadar savunmadaki müthiş performansıyla da öne çıkan Beşiktaş dün Başakşehir karşısında 2 gol yedi. Siyah-Beyazlılar son olarak 11 hafta önce Hatayspor deplasmanında kalesini 2 gole kapatamamıştı.
ABOUBAKAR DİREĞİ DÖVDÜ!
7'de ceza yayı üzerinde önünde bulan Aboubakar'ın vuruşu da direkten döndü. 21'de Crivelli'ye Ersin gol izni vermedi. 42'de Cyle Larin'in vuruşu Rafael'den sekip ağlara gitti: 0-1.
ARKA ARKAYA GOLLER GELDİ
52'de Deniz Türüç'ün kafa golüyle Başakşehir beraberliği yakaladı: 1-1. 59'da Josef müthiş vurdu, Volkan çıkardı. 69'da Welinton sahneye çıktı ve Kartal yeniden öne geçti: 1-2.
JOSEF'TEN ALTIN VURUŞ
76. dakikada Demba Ba'nın golüyle skor 2-2 oldu. 85. dakikada Josef'in golüyle Beşiktaş bu kez 3-2 öne geçti. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve 3 puanın sahibi oldu.
11 MAÇ SONRA 2 GOL BİRDEN YEDİ
Son haftalarda hücumda olduğu kadar savunmadaki müthiş performansıyla da öne çıkan Beşiktaş dün Başakşehir karşısında 2 gol yedi. Siyah-Beyazlılar son olarak 11 hafta önce Hatayspor deplasmanında kalesini 2 gole kapatamamıştı.