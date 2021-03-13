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    • Spor
    • 13.03.2021 Gazete
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    Lider , ’i de avladı! Üst üste 6. kez kazandı...

    ve ile iki kez öne geçen Siyah- Beyazlılar’a ve yanıt verdi. İstanbul'da son sözü 85. dakikada de Souza söyledi...

    Altın pençe
    Kartal üç puanı kopardı aldı... Siyah-Beyazlılar zorlu deplasmanında 3-2 kazanarak zirvede takipçileri ve ile farkı 5 puana çıkardı. 4. dakikada 'ün ortasında topu kontrol eden 'in sert şutu üst direkten döndü.

    ABOUBAKAR DİREĞİ DÖVDÜ!
    7'de ceza yayı üzerinde önünde bulan Aboubakar'ın vuruşu da direkten döndü. 21'de 'ye Ersin gol izni vermedi. 42'de 'in vuruşu 'den sekip ağlara gitti: 0-1.

    ARKA ARKAYA GOLLER GELDİ
    52'de Deniz Türüç'ün kafa golüyle Başakşehir beraberliği yakaladı: 1-1. 59'da müthiş vurdu, Volkan çıkardı. 69'da sahneye çıktı ve yeniden öne geçti: 1-2.

    JOSEF'TEN ALTIN VURUŞ
    76. dakikada 'nın golüyle skor 2-2 oldu. 85. dakikada Josef'in golüyle bu kez 3-2 öne geçti. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve 3 puanın sahibi oldu.



    11 MAÇ SONRA 2 GOL BİRDEN YEDİ
    Son haftalarda hücumda olduğu kadar savunmadaki müthiş performansıyla da öne çıkan Beşiktaş dün Başakşehir karşısında 2 gol yedi. Siyah-Beyazlılar son olarak 11 hafta önce deplasmanında kalesini 2 gole kapatamamıştı.

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    Haberler Spor Lider Beşiktaş, Başakşehir’i de avladı! Üst üste 6. kez kazandı...