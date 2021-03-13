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    • 13.03.2021 23:46
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    Kayserispor Başkanı başı'ndan 'a olay sözler: Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü

    'in 30. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Galatasaray karşılaşmayı 3-0 kazandı. Maçın ardından konuşan Kayserispor'da kulüp başkanı başı flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a gönderme yapan Gözbaşı, "Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü. Adaletlerini buldular. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    DHA
    Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü

    Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray Kayserispor'a konuk oldu. Galatasaray karşılaşmayı 3-0 kazandı. Maçın ardından konuşan Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı flaş açıklamalarda bulundu.

    ADALET İSTEYENLERİ TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ
    Gözbaşı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü. Adaletlerini buldular. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

    Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise ligde üst üste aldıkları iki galibiyetin ardından Galatasaray maçına da 3 puan hedefiyle çıktıklarını belirtti.

    İstedikleri oyunu oynayamadıklarını vurgulayan Tokgöz, ilk yarıda gol kaçırdıklarını, devamında da gol yediklerini ifade etti.

        "GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM"
        Tokgöz, maçları değerlendirmesi için bir hakem heyeti oluşturduklarını anımsatarak, "Hakem heyetimiz kırmızı kartın olmayacağını söyledi. Halis Özkahya'nın ise gördüğünü vermeye çalışan bir hakem olduğunu gördük. Çıkmayan toptan taç ve devamında da yediğimiz bir gol var ama bunu açıkçası hakemlere mal edemeyiz. Biz oynayamadık, yenildik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bir basın mensubunun başkan Berna Gözbaşı'nın yaptığı açıklamalarla kendi açıklamalarının çelişip çelişmediği sorusu üzerine Tokgöz, başkan Berna Gözbaşı'nın biraz duygusal yaklaştığını kaydetti.

        ABDURRAHİM ALBAYRAK 'ADALET İSTİYORUZ' DEMİŞTİ
        Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-1'lik Ankaragücü yenilgisi sonrasında stat dışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş ve "Adalet istiyoruz adalet" diyerek bağırmıştı.
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        Haberler Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan Galatasaray'a olay sözler: Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü