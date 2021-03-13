Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray Kayserispor'a konuk oldu. Galatasaray karşılaşmayı 3-0 kazandı. Maçın ardından konuşan Kayserispor'da kulüp başkanı Berna Gözbaşı flaş açıklamalarda bulundu.
ADALET İSTEYENLERİ TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ
Gözbaşı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Moralimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Adalet isteyenleri herhalde tüm Türkiye gördü. Adaletlerini buldular. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise ligde üst üste aldıkları iki galibiyetin ardından Galatasaray maçına da 3 puan hedefiyle çıktıklarını belirtti.
İstedikleri oyunu oynayamadıklarını vurgulayan Tokgöz, ilk yarıda gol kaçırdıklarını, devamında da gol yediklerini ifade etti.