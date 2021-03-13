"GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM"

Tokgöz, maçları değerlendirmesi için bir hakem heyeti oluşturduklarını anımsatarak, "Hakem heyetimiz kırmızı kartın olmayacağını söyledi. Halis Özkahya'nın ise gördüğünü vermeye çalışan bir hakem olduğunu gördük. Çıkmayan toptan taç ve devamında da yediğimiz bir gol var ama bunu açıkçası hakemlere mal edemeyiz. Biz oynayamadık, yenildik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.