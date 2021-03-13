Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın hakemi Halis Özkahya'yı sert sözlerle eleştirdi.

BU HAKEME HAKEMLİK YAPTIRMAM

Toroğlu, "Hatırladığım kadarıyla bir dört sene evvel Fenerbahçeli bir futbolcu suratına tükürdü bu hakemin, atamadı! Ben olsam bu hakeme hakemlik yaptırmam. Görüyorum maç başlamadan önce yüzünü, 'Galatasaray mağlup olursa yandım' diyor. Çaldığı düdüklerden de görüyorum" ifadelerini kullandı.