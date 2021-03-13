Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray Kayserispor'a konuk oldu. Galatasaray karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Galatasaray'ın golleri Falcao ve Onyekuru'dan (2) geldi.
Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın hakemi Halis Özkahya'yı sert sözlerle eleştirdi.
BU HAKEME HAKEMLİK YAPTIRMAM
Toroğlu, "Hatırladığım kadarıyla bir dört sene evvel Fenerbahçeli bir futbolcu suratına tükürdü bu hakemin, atamadı! Ben olsam bu hakeme hakemlik yaptırmam. Görüyorum maç başlamadan önce yüzünü, 'Galatasaray mağlup olursa yandım' diyor. Çaldığı düdüklerden de görüyorum" ifadelerini kullandı.