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    • 13.03.2021 22:15
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    'ndan - maçı sonrası 'ya sert eleştiri: Bu hakeme hakemlik yaptırmam

    Süper Lig'in 30. haftasında 'a konuk oldu. Galatasaray karşılaşmayı 3-0 kazandı. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren yorumcusu maçın hakemi 'yı sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Ben olsam bu hakeme hakemlik yaptırmam." dedi.

    takvim.com.tr
    ASpor
    Toroğlu bombaladı

    Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray Kayserispor'a konuk oldu. Galatasaray karşılaşmayı 3-0 kazandı.

    Galatasaray'ın golleri Falcao ve Onyekuru'dan (2) geldi.

    Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın hakemi Halis Özkahya'yı sert sözlerle eleştirdi.

    BU HAKEME HAKEMLİK YAPTIRMAM
    Toroğlu, "Hatırladığım kadarıyla bir dört sene evvel Fenerbahçeli bir futbolcu suratına tükürdü bu hakemin, atamadı! Ben olsam bu hakeme hakemlik yaptırmam. Görüyorum maç başlamadan önce yüzünü, 'Galatasaray mağlup olursa yandım' diyor. Çaldığı düdüklerden de görüyorum" ifadelerini kullandı.

    Toroğlu, "Maç 3-0 olunca Özkahya rahatladı" dedi.
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    Haberler Spor Erman Toroğlu'ndan Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası Halis Özkahya'ya sert eleştiri: Bu hakeme hakemlik yaptırmam