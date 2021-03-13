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    • 14.03.2021 00:37
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    'tan 'ye kural hatası başvurusu!

    Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ile karşılaşan , son saniye 3'lüğüyle karşılaşmayı kazanmış ancak maçın hakemleri, 3 sayılık atışı yapan Ercan Osmani'nin çizgiye bastığını belirterek atışı geçersiz kılmıştı. Siyah-beyazlıların 88-86 mağlubiyetiyle sonuçlanan maç sonrasında Beşiktaş, kural hatası gerekçesiyle Türkiye Basketbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

    Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu

    , konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

    Siyah-beyazlı ekibin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Beşiktaş Icrypex takımımızın bugün Tofaş ile Tofaş Spor Salonu'nda oynadığı maçta kulübümüzün ve basketbol kamuoyunun görüşüne göre maçın sonucuna etki eden bir kural hatası yaşanmıştır.

    Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ve nin basketbolcularımızın alın teri dökerek elde ettikleri haklı galibiyetin açık bir kural hatası sonucu ellerinden alınmasına göz yummayacaklarına ve adaleti tesis edeceklerine inanıyoruz."
    Müsabakanın sona ermesinin ardından kaptanımız Mehmet Yağmur, hakem masasına giderek maç kağıdına kural hatası olduğunu gerekçe göstererek imza atmış, akabinde de miz kural hatasıyla ilgili dilekçeyi salonda görevli federasyon yetkililerine sunmuştur.
    Karşılaşmanın baş hakemi, maç saatinin sıfırlanması anında basketbolcumuz Ercan Osmani'nin atmış olduğu üç sayılık basketi 'Anlık Tekrar Sistemi'nde izlemiş ve kuralların kendisine tanımadığı bir yetkiyi kullanarak Osmani'nin basketini geçersiz sayarak açık bir kural hatasına sebebiyet vermiştir.

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    Haberler Spor Beşiktaş'tan TBF'ye kural hatası başvurusu!