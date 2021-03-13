Erol Bulut’tan pres emri!

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına dün yaptığı 1.5 satlik idmanla devam etti. İdmanın büyük kısmı taktik ağırlıklı geçti. Oyuncularından Konya maçında olduğu gibi önde baskı yapmalarını isteyen Erol Bulut, "Skoru erken bulmanın ne kadar önemli olduğunu Konya'da gördük" dedi.
ÖZİL'İN KOLTUK DEĞNEĞİ TEDBİR AMAÇLI
Mesut Özil'in koltuk değneği ile çekilen fotoğrafları F.Bahçeliler'i üzmüştü. Musut'un bunu tedbir için kullandığı desteksiz de yürüyebildiği açıklandı.
MAME THİAM İYİLİK İÇİN ÇALIŞIYOR!
Thiam, Kızılay'ı ziyaret etti. Hayırsever futbolcu, kendi kurduğu vakıf hakkında bilgi vererek Türk Kızılay ile 'iyilik için' neler yapabileceklerini konuştu. Thiam, Diyarbakır'ın Dicle İlçesindeki Baltacı Köyünde bir okulu restore ettirmişti.
ÖZİL'İN KOLTUK DEĞNEĞİ TEDBİR AMAÇLI
Mesut Özil'in koltuk değneği ile çekilen fotoğrafları F.Bahçeliler'i üzmüştü. Musut'un bunu tedbir için kullandığı desteksiz de yürüyebildiği açıklandı.
MAME THİAM İYİLİK İÇİN ÇALIŞIYOR!
Thiam, Kızılay'ı ziyaret etti. Hayırsever futbolcu, kendi kurduğu vakıf hakkında bilgi vererek Türk Kızılay ile 'iyilik için' neler yapabileceklerini konuştu. Thiam, Diyarbakır'ın Dicle İlçesindeki Baltacı Köyünde bir okulu restore ettirmişti.