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    • Spor
    • 13.03.2021 Gazete
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    ’tan pres emri!

    , Gençlerbirlği’ne karşı takımı Konya taktiğiyle hazırlıyor. Bulut, "Skoru erken bulmanın ne kadar önemli olduğunu Konya'da gördük" dedi.

    Erol Bulut’tan pres emri!
    Fenerbahçe, yarın oynayacağı maçının hazırlıklarına dün yaptığı 1.5 satlik idmanla devam etti. İdmanın büyük kısmı taktik ağırlıklı geçti. Oyuncularından Konya maçında olduğu gibi önde baskı yapmalarını isteyen , "Skoru erken bulmanın ne kadar önemli olduğunu Konya'da gördük" dedi.

    ÖZİL'İN KOLTUK DEĞNEĞİ TEDBİR AMAÇLI
    'in koltuk değneği ile çekilen fotoğrafları F.Bahçeliler'i üzmüştü. Musut'un bunu tedbir için kullandığı desteksiz de yürüyebildiği açıklandı.




    MAME THİAM İYİLİK İÇİN ÇALIŞIYOR!
    Thiam, Kızılay'ı ziyaret etti. Hayırsever futbolcu, kendi kurduğu vakıf hakkında bilgi vererek ile 'iyilik için' neler yapabileceklerini konuştu. Thiam, Diyarbakır'ın Dicle İlçesindeki Baltacı Köyünde bir okulu restore ettirmişti.
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    Haberler Spor Erol Bulut’tan pres emri!