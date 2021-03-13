Bandırmaspor lider Giresun’u devirdi

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda lider Giresunspor'u 1-0 yendi. Konuk ekibe maçta 3 puanı getiren tek golü 26. dakikada Doğan Can kaydetti. Giresunspor bu sonuçla son iki maçta ikinci yenilgisini almış oldu.
ANADOLU EFES'TEN ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET
THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, evinde Zalgiris'i 27 sayı farkla 89-62 mağlup etti. Avrupa'da üst üste 7. galibiyetini aldı.
M.E.O Dünya Finali'nde görsel şov yaşanacak
Red Bull M.E.O.'nun Dünya Finali, Türkiye'de... 17 Mart'ta start alacak gaming festivalinde İstanbul'un en güzel noktaları sanal dünyaya aktarılacak.
ANADOLU EFES'TEN ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET
THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, evinde Zalgiris'i 27 sayı farkla 89-62 mağlup etti. Avrupa'da üst üste 7. galibiyetini aldı.
M.E.O Dünya Finali'nde görsel şov yaşanacak
Red Bull M.E.O.'nun Dünya Finali, Türkiye'de... 17 Mart'ta start alacak gaming festivalinde İstanbul'un en güzel noktaları sanal dünyaya aktarılacak.