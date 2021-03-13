Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.03.2021 Gazete
    ABONE OL

    lider Giresun’u devirdi | Yurttan ve dünyadan spor haberleri

    . Lig'de , deplasmanda lider 'u 1-0 yendi. İşte haberin detayları ve 13 Mart tarihli 'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Bandırmaspor lider Giresun’u devirdi
    TFF 1. Lig'in 26. haftasında , deplasmanda lider 'u 1-0 yendi. Konuk ekibe maçta 3 puanı getiren tek golü 26. dakikada Doğan Can kaydetti. Giresunspor bu sonuçla son iki maçta ikinci yenilgisini almış oldu.

    'TEN ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET
    THY Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, evinde 'i 27 sayı farkla 89-62 mağlup etti. Avrupa'da üst üste 7. galibiyetini aldı.

    M.E.O Dünya Finali'nde görsel şov yaşanacak
    Red Bull M.E.O.'nun Dünya Finali, 'de... 17 Mart'ta start alacak gaming festivalinde 'un en güzel noktaları sanal dünyaya aktarılacak.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Bandırmaspor lider Giresun’u devirdi | Yurttan ve dünyadan spor haberleri