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    • Spor
    • 13.03.2021 Gazete
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    'nın takıma inancı tam! "36 puan hayal değil..."

    İdmanda toplantı yapan 'un hocası , “Kalan 12 maçı da kazanabiliriz... Rakiplerimiz puan kaybedecek” diyerek zirve inancını gösterdi.

    36 puan hayal değil
    Süper Lig'de yarın deplasmanına çıkacak olan 'da hazırlıklar sürüyor. Son 3 maçın 2'sini kaybetse de hala zirve şansı bulunan Bordo-Mavililer, kalan haftalarda hata yapmak istemiyor. Fırtına kalan 12 maçını da kazanıp, rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Dünkü idmanda futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör zirve inancını gösterdi.

    Başarılı hoca, "Kalan 12 maçı da kazanabiliriz. Bunu başaracak gücümüz var, hayal değil. Yeter ki gerçek performansımızı sahaya yansıtalım" dedi. Avcı üst üste oynayacakları Erzurum ve maçlarının çok kritik olduğunu ifade etti.

    YUNUS MALLI İLK 11'E GÖZ KIRPIYOR
    Son haftalarda fiziki performansı yükselen ilk 11'e göz kırpıyor. Gurbetçi futbolcunun idmanlarda çok hırslı olduğu ve Erzurum'da 11'de olacağı öğrenildi.



    SAKATLANAN BU HAFTA YOK
    Erzurum     maçı öncesi keyifleri kaçıran bir sakatlık yaşandı. Orta sahadaki kilit isimlerden Berat Özdemir iki gündür idmanlara katılmadı. Kas ağrıları olan genç yıldız maçında riske edilmeyecek.
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    Haberler Spor Abdullah Avcı'nın takıma inancı tam! "36 puan hayal değil..."